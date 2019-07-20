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أول تعليق من الملك سلمان على فوز الجزائر ببطولة الأمم الأفريقية

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وجه العاهل السعودي الملك الملك سلمان بن عبدالعزيز، رسالة تهنئة لمنتخب الجزائر بمناسبة فوزه ببطولة كأس الأمم الأفريقية.

قالت وكالة الأنباء (واس)، إن الملك سلمان أجرى اتصالا هاتفيا، اليوم السبت 20 يوليو / تموز، ‏بالرئيس الجزائري المؤقت عبدالقادر بن صالح، مشيرة إلى أنه هنأه والشعب الجزائري بفوز منتخب بلادهم بكأس أمم أفريقيا لكرة القدم 2019، التي أقيمت في جمهورية العربية.

© REUTERS / SUHAIB SALEM

وقالت الوكالة إن العاهل السعودي اعتبر، حصول الجزائري على البطولة الإفريقية إنجازا عربيا أسعد الجميع، في حين أعرب الرئيس الجزائري المؤقت، عن بالغ شكره ‏وتقديره للملك سلمان، على تهنئته له وللشعب الجزائري وعلى مشاعره الأخوية الصادقة.

وتوج منتخب الجزائر، بلقب كأس الأمم الأفريقية، مساء أمس الجمعة، بفوزه على السنغال بهدف دون رد، في نهائي البطولة المقام على استاد القاهرة الدولي.

وتمكن بغداد بونجاح، من تسجيل هدف الفوز في الدقيقة الثانية من زمن اللقاء، من تسديدة قوية ارتطمت بقدم المدافع لتغير اتجاهها وتدخل في المرمى في لقطة غريبة.

وبذلك الفوز تمكنت الجزائر من الفوز بلقب أمم أفريقيا للمرة الثانية في تاريخها، بعد حصولها على اللقب عام 1990.

وأقيمت كأس الأمم الأفريقية في مصر، لأول مرة بمشاركة 24 منتخب ابتداء من 15 يونيو / حزيران، وحتى 19 يوليو.

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