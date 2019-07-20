أمير سعودي ينشر فيديو نادر لملوك خلال حدث استثنائي بالمملكة

ويظهر الفيديو، الوزراء وهم يؤدون القسم أمام الملك الراحل، سعود بن عبد العزيز، في مدينة الظهران عام 1377هـ.

وكان أحدث المتداولين للفيديو النادر، الأمير السعودي، سطام بن خالد آل سعود، عبر حسابه الرسمي على "تويتر".

وكان من بين الوزراء الذين أدوا القسم في ذلك المجلس، الملكان الراحلان فيصل وفهد، بالإضافة إلى الأمير سلطان بن عبد العزيز، والأمير مشعل بن عبد العزيز والأمير سلطان بن عبد العزيز.

وصودق على نظام مجلس الوزراء في عهد الملك سعود بن عبد العزيز، بالمرسوم الملكي رقم 38 وتاريخ 22 شوال 1377، ونشر في العدد 1717 من صحيفة "أم القرى" بتاريخ 27 شوال عام 1377، بحسب صحيفة "عكاظ" السعودية.

وبحسب تاريخ وسيرة الملك سعود، فقد افتتح أول دورة لمجلس الوزراء السعودي، في حفل شعبي حضره، ولي العهد الأمير فيصل بن عبد العزيز، نائب رئيس مجلس الوزراء، والأمراء والوزراء ومستشاروه والصحفيون السعوديون، وكبار رجال الدولة.