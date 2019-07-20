حماس: البحرين تصطف بشكل صارخ مع "إسرائيل"

وقال المتحدث باسم الحركة، حازم قاسم، عبر حسابه على موقع "تويتر"، إن "تصريحات آل خليفة التي ادعى فيها أن حماس هي التي "تعيق" تحقيق السلام في المنطقة، "تعارض كل الحقائق والوقائع على الأرض".

وشدد "قاسم" على أن تصريحات الوزير البحريني هي"محاولة لتقديم صك براءة للاحتلال عن جرائمه ضد الشعب الفلسطيني"، مشيرا إلى أن "كل الهرولة تجاه الاحتلال لن تغيّر الحقائق التاريخية التي تثبت أنه أساس الإجرام والاضطراب في المنطقة".

في سياق آخر، استنكر رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية، لقاء وزير الخارجية البحريني مع مسؤولين إسرائيليين في واشنطن، والزيارات المتبادلة بين مسؤولي إسرائيل ودولة الإمارات.

يذكر أن وزير الخارجية البحريني، خالد بن أحمد آل خليفة، التقى الأربعاء الماضي بوزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، خلال حفل استقبال أقامته الخارجية الأميركية، على هامش اجتماع دولي بشأن حرية الأديان في واشنطن.

وقال الإعلامي الإسرائيلي، باراك رافيد، المذيع والمحلل السياسي في القناة العبرية الـ"13"، مساء اليوم، الخميس، إن وزير الخارجية الإسرائيلي، إسرائيل كاتس، أجرى مقابلة علنية قصيرة ونادرة أمس مع وزير الخارجية البحريني، الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، في حفل استقبال أقامته وزارة الخارجية.

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وقال رافيد على صفحته الرسمية، إن "أهمية ذلك تنبع من أنه كانت هناك سلسلة من الاجتماعات بين المسؤولين الإسرائيليين ونظرائهم من دول الخليج مؤخرًا، ولكن لم يتم الإعلان عن الاجتماعات من قبل أي من الطرفين. ولهذا السبب فإن الصورة المشتركة للوزراء أكثر أهمية من الاجتماع نفسه. ليس لإسرائيل والبحرين علاقات دبلوماسية ولكنهما في عملية ثابتة من العلاقات الدافئة".

يأتي ذلك بعد عدة أسابيع من انعقاد ورشة البحرين حول الجزء الاقتصادي من خطة السلام الإسرائيلية الفلسطينية لإدارة ترامب.

ووافقت البحرين على السماح لرجال الأعمال والصحفيين الإسرائيليين بالحضور.

ورحب جيسون غرينبلات، المبعوث الخاص للبيت الأبيض للسلام في الشرق الأوسط، بالاجتماع القصير في تغريدة وكتب "تقدم رائع في واشنطن هذا الأسبوع لإسرائيل والبحرين والمنطقة".