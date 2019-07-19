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إصابة 97 فلسطينيا برصاص وغاز الجيش الإسرائيلي شرقي غزة

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إصابة 97 فلسطينيا برصاص وغاز الجيش الإسرائيلي شرقي غزة إصابة 97 فلسطينيا برصاص وغاز الجيش الإسرائيلي شرقي غزة

رام الله - سبوتنيك. جاء في بيان لوزارة الصحة الفلسطينية حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه: "أصيب 97 فلسطينيا من قبل القوات الإسرائيلية منهم 49 إصابة بالرصاص الحي شرقي قطاع غزة أثناء انطلاق لمسيرة العودة وكسر الحصار شرق قطاع غزة".

هذا وتظاهر اليوم الآف الفلسطينيين بدعوة من الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار تنديدا بالحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ 12 عاما.

وتوترت الأوضاع على الحدود بين غزة وإسرائيل منذ انطلاق "مسيرات العودة" الفلسطينية، بدءا من احتفالات يوم الأرض في مارس/ آذار 2018، وبشكل أسبوعي، التي تطورت إلى مواجهات فلسطينية مع القوات الإسرائيلية، أسفرت عن مقتل عشرات الفلسطينيين.

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