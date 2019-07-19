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فيديو كليب يعرض الفنان محمد رمضان لغرامة

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فيديو كليب يعرض الفنان محمد رمضان لغرامة فيديو كليب يعرض الفنان محمد رمضان لغرامة

ظهر محمد رمضان بالسيجارة داخل مقهى في العاصمة باريس في بداية الفيديو كليب الذي سجله برفقة الفنان المغربي سعد لمجرد في أغنية "انساي".

هذا ويواجه رمضان غرامة تقدر ب38 يورو وتضاعف في حال إلقاء السجارة على الأرض إلى 68 يور وفق القانون الفرنسي.

وللإشارة قدم سعد المجرد أغنية "انساي" باللهجة المغربية، ومزجها ببعض الكلمات باللغة الفرنسية، فيما غنّى "رمضان" باللهجة المصرية، ومزج غناءه بـ"الراب".

وظهر "محمد رمضان" في الكليب وهو يؤدي رقصاته، التي عود جمهوره عليها فيما قلده فيها سعد لمجرد.

ويسرد الكليب قصة  محمد رمضان الذي ظهر وهو يمتهن مهنة "طباخ" في مطعم فرنسي، بينما امتهن صديقه سعد لمجرد، مهنة "نادل" في المطعم نفسه.

ويقع "رمضان"، ضحية حبيبته التي خانته مع شخص آخر، وهو ما يجعله يتمرد على حياة الفقر، وما يساعده على ذلك عثوره مع لمجرد على ثروة طائلة داخل سيارة؛ ما يجعل حياتهما تتحول من مرحلة الفقر إلى الثراء.

 وتحاول حبيبة محمد رمضان، العودة اليه بعد ان اكتشفت أنه أصبح "ثريا"، إلا أنه يرفض كل محاولاتها.

هذا وحصل الفيديو كليب على أكثر من مليوني مشاهدة بعد 24 ساعة من عرضه على اليوتيوب.

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