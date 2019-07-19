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غرينبلات: إسرائيل هي الضحية في الصراع مع الفلسطينيين

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وذكر غرينبلات، في مقابلة مع "سي بي إس" الأمريكية، أن وصف المجتمعات الإسرائيلية في الضفة الغربية بـ"المستوطنات" هو أمر مزعج، مشيرا إلى أنه يعتبر المنطقة منطقة "متنازع عليها" وليس محتلة.

© REUTERS / YURI GRIPAS

وقال المبعوث الأمريكي: "أعتقد أن إسرائيل هي في الواقع ضحية أكثر من كونها الطرف المسؤول. منذ لحظة تأسيسها، تعرضت للهجوم عدة مرات، وهم يواصلون مهاجمتها من خلال الإرهاب".

وتابع: "لا يمكنني التفكير في حالات فردية. قد تكون فيها إسرائيل قد ارتكبت أخطاء أو تجاوزت سلطتها".

وأضاف: "لكنني أعتقد أنه حتى بلدنا العظيم ارتكب أخطاء على مر السنين. ومع مرور الوقت، تحاول تصحيح هذه الأخطاء. لكنني أعتقد أن إسرائيل تبذل قصارى جهدها في ظل ظروف صعبة للغاية".

كما علق غرينبلات على إمكانية ضم إسرائيل لمستوطناتها في الضفة الغربية، وهي الفكرة التي طرحها رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.

وقال غرينبلات: "أنا حتى لا أحب كلمة المستوطنات. أعتقد أنه مصطلح تحقير. أنا استخدم مصطلح الأحياء والمدن. لكنني أعتقد أن أحد التحديات التي يواجهها هذا الملف، في الوقت الذي يتحدث الناس عن الضفة الغربية ويهودا والسامرة باعتبارها محتلة، يمكنني القول إن الأرض متنازع عليها. يجب حل هذه المسألة في سياق مفاوضات مباشرة بين الطرفين. إن تسميتها أرضا محتلة لا يساعد على حل النزاع".

SputnikNews

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