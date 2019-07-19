بعد لقائه وزير خارجية البحرين... هل تبادل الإسرائيلي أطراف الحديث مع جبران باسيل

وقال آران:

أمتار ضئيلة فقط تفصل بين وزير الخارجية الإسرائيلي كاتس، ونظيره اللبناني جبران باسيل.

يلتقطون الصورة التذكارية في ندوة نظمها وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، في واشنطن.

وأضاف الإعلامي الإسرائيلي:

شكراً لصديقي @kaisos1987 الذي لاحظهما. وهل تعتقدون أن كاتس وباسيل تبادلا أطراف الحديث؟؟

ويشار إلى أن الوزيرين، باسيل وكاتس، موجودان في واشنطن لحضور اجتماع حول الحرية الدينية، نظمه وزير الخارجية مايك بومبيو.

وفي السياق نفسه، التقى وزير الخارجية البحريني، الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، نظيره الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في الاجتماع نفسه.

وقال الإعلامي الإسرائيلي، باراك رافيد، المذيع والمحلل السياسي في القناة العبرية الـ"13"، مساء أمس الخميس، إن كاتس أجرى مقابلة علنية قصيرة ونادرة، أول أمس الأربعاء، مع نظيره البحريني، في حفل استقبال أقامته وزارة الخارجية الأمريكية.

وقال رافيد على صفحته الرسمية:

إن أهمية ذلك تنبع من أنه كانت هناك سلسلة من الاجتماعات بين المسؤولين الإسرائيليين ونظرائهم من دول الخليج مؤخرًا، ولكن لم يتم الإعلان عن الاجتماعات من قبل أي من الطرفين. ولهذا السبب فإن الصورة المشتركة للوزراء أكثر أهمية من الاجتماع نفسه. ليس لإسرائيل والبحرين علاقات دبلوماسية، ولكنهما في عملية ثابتة من العلاقات الدافئة.