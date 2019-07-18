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1.5 مليار دولار للربط الكهربائي الخليجي الأوروبي عبر الأردن ومصر

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1.5 مليار دولار للربط الكهربائي الخليجي الأوروبي عبر الأردن ومصر 1.5 مليار دولار للربط الكهربائي الخليجي الأوروبي عبر الأردن ومصر

 

مباشر: بلغت تكلفة مشروع الربط الكهربائي عبر الأردن ومصر والواصل بين منطقة الخليج وقارة أوروبا 1.5 مليار دولار، من خلال الدول المشاركة".

وأكدت ذلك وزيرة الطاقة والثروة المعدنية، وفق تصريحاتها لقناة المملكة التليفزيونية، مشيرة إلى أن "هيئة الربط الخليجية هي من ستتحمل التكلفة".

وأضافت هالة زواتي، أن نحو ألفي كيلو متر من شبكات الضغط العالي ستخدم مشروع الربط الكهربائي، موضحة أن ربط الشبكات يؤدي إلى استقرارية الشبكات ووجود كفاية من الكهرباء عند الحاجة إليها.

وتابعت الوزيرة بأن الأردن ومصر وهيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي العربية اتفقوا على تشكيل لجنة فنية مشتركة، وتحديد الأغطار الزمني لذلك، ووقعوا مذكرة تفاهم تؤطر أسس تنفيذ مشروع ربط كهربائي بين الكهرباء الخليجية وأوروبا عبر الأردن ومصر.

الاتفاق جاء ذلك خلال اجتماعات عقدت في عمّان، ضمت مسؤولين في قطاع الطاقة في الأردن وهيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي العربية ومصر، تناولت مشروع الربط الكهربائي بين شبكة الكهرباء الخليجية في أوروبا عبر الأردن ومصر.

 

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مباشر (اقتصاد)

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