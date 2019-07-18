جوجل تسحب سبع تطبيقات تتبع من متجر أندرويد

سحبت شركة جوجل من متجرها لتطبيقات أندرويد المسمى جوجل بلاي (Google Play) سبع تطبيقات تتبع بعد أن اكتشفها باحثو تهديدات الأجهزة المحمولة في شركة صناعة برمجيات مكافحة الفيروسات أفاست (Avast).

ويحتوي متجر جوجل بلاي على ملايين التطبيقات – معظمها مفيدة – لكن هناك العديد من التطبيقات الضارة، والتي تخالف إرشادات المتجر.

ووفقًا للمعلومات، فإن جميع هذه التطبيقات الضارة مصممة بواسطة مطور روسي، بحيث أنها تسمح للناس بتتبع الأشخاص والأطفال.

وثُبتت هذه التطبيقات مجتمعة 130 ألف مرة،

ويمكن لهذه التطبيقات تتبع أشياء، مثل الموقع الجغرافي؛ وسجل المكالمات؛ وجهات الاتصال؛ والرسائل النصية القصيرة، وهي تتطلب من المستخدم الوصول إلى هاتف الشخص الذي يحاول التجسس عليه وتثبيتها.

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وبمجرد تثبيتها، فمن الصعب جداً معرفة أن هذه التطبيقات مثبتة فعليًا لأنه لا يوجد أيقونة للتطبيق، حيث توجه الشخص الذي قام بتثبيتها نحو إلغاء أي شيء ملحوظ لمالك الهاتف.

يُذكر أن جوجل تعتمد على الكثير من الأنظمة لاكتشاف مثل هذه التطبيقات الضارة، باستخدام أشياء، مثل (Google Play Protect).

وجرى توزيع التطبيقات تحت الأسماء التالية:

Track Employees Check Work Phone Online Spy Free Spy Kids Tracker Phone Cell Tracker Mobile Tracking Spy Tracker SMS Tracker Employee Work Spy

ووفقًا للمعلومات، فقد كانت التطبيقات قادرة أيضًا على اعتراض الرسائل المرسلة عبر خدمات الدردشة المشفرة، مثل واتساب؛ وفايبر.

ويصف تطبيق (Employee Work Spy) نفسه بأنه يسمح لأصحاب العمل بمراقبة تحركات وأنشطة الموظفين خلال ساعات العمل، بينما يصف تطبيق (Spy Tracker) نفسه على أنه يسمح للوالدين بالاحتفاظ بمعلومات كاملة على أنشطة الطفل.

وبالإضافة إلى أفاست (Avast) وكاسبرسكي (Kaspersky)، فقد قالت كل من شركات الأمن سيمانتيك (Symantec) و (Malwarebytes) و (Lookout): إنها ستكثف جهودها من أجل تحديد تطبيقات التتبع المحمولة.