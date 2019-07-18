حدث "غير مسبوق" تشهده مدينة نيوم السعودية

ويشارك في البطولة 6 منتخبات دولية، تم توزيعها على مجموعتين، إذ تضم المجموعة الأولى منتخبات السعودية والصين ومصر، فيما تضم الثانية منتخبات عمان وإنجلترا والإمارات العربية المتحدة، بحسب صحيفة "الشرق الأوسط".

وفازت الإمارات العربية المتحدة أمس على إنجلترا، وفازت السعودية على الصين، فيما سيواجه الفريق المصري نظيره الصيني اليوم الخميس، وكذلك الفريق العماني مع نظيره الإماراتي، في اليوم الثاني من البطولة.

وستتنافس كل هذه المنتخبات في بطولة "معتمدة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم"، وذلك على الشواطئ البكر في "قيال" الواقعة في منطقة "نيوم".

وستواكب هذه البطولة 3 فعاليات شاطئية أخرى خلال نفس الفترة ستعقد كلها في قيال، وهي كأس العالم الخمسين للتزلج المائي، وفعالية لرياضة الرجبي، وأخرى للتنس.

يشار إلى أن هذه هي المرة الثانية، التي تحتضن فيها مدينة "نيوم" أنشطة وفعاليات رياضية، بعد فعاليات الرياضات الجريئة في أواخر نيسان/ أبريل الماضي، والتي شهدت القفز بالسترات المجنحة وتسلق الجبال.