أخبار عاجلة

محدث.. سهم "مايكروسوفت" يرتفع بالختام بعد نتائج الأعمال -
محدث.. الأسهم الأمريكية تهبط بالختام لتسجل خسائر أسبوعية -
تمديد احتجاز الناقلة الإيرانية بجبل طارق -
نبيلة مكرم وزيرة الهجرة تعلق على واقعة اعتداء الشرطة الرومانية على مسافر مصري -
كاسبرسكي لاب: مجموعة Turla تجدد ترسانتها وتزودتها بأساليب تخريبية جديدة -
طهران لواشنطن: هذا هو دليلنا -
باب الخلق | أكبر نصرة ممكن تشوفها في حياتك قصة أحمد والست بخيتة -
عمرو أديب: وضع خطير جداً... إيران تحتجز ناقلتي نِفط بريطانيتين -
سوريا : مطمئنون على طلابنا في الأردن -
ترامب: بوريس جونسون سيصلح ما أفسدته ماي بشأن البريكست -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

إسرائيل تشكر السعودية وتوجه إليها دعوة

Google+ Print
إسرائيل تشكر السعودية وتوجه إليها دعوة إسرائيل تشكر السعودية وتوجه إليها دعوة

وقال حساب "إسرائيل بالعربية" على موقع تويتر، إن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية "يشكر حكومة المملكة العربية على سماحها لمسلمي دولة إسرائيل بدخول المملكة لأداء فريضة الحج، ويدعو الشعب السعودي إلى زيارة الأماكن المقدسة في إسرائيل".

وبحسب إحصائية أصدرتها المديرية العامة للجوازات السعودية، بلغ عدد الحجاج القادمين لأداء مناسك الحج من الخارج عبر المنافذ المختلفة منذ بدء القدوم وحتى الساعة الثامنة صباحًا لهذا اليوم وصل إلى 432.225 حاجًا.

وأوضحت المديرية العامة للجوازات، بحسب صحيفة "سبق" السعودية أن عدد الحجاج القادمينعن طريق الجو بلغ 426.292 حاجا، فيما قدم عن طريق البر 3.251 حاجًا، وعبر البحر 2.682 حاجاً.

وقال وزير الحج والعمرة الدكتور محمد بنتن، في تصريحات سابقة، إن حج هذا العام فيه زيادة كبيرة في إعداد الحجاج من دول العام وعلى رأسها الهند، وباكستان، وتونس، وماليزيا، وإندونيسيا.

وتحدث الوزير عن مبادرة "الطريق إلى مكة" التي تهدف إلى وصول الحجاج ووصفها بأنها فخر للمملكة وقيادتها في خدمة ضيوف الرحمن".

SputnikNews

مواضيع متعلقة
البلدية السعودية تطلق نظام تصنيف المقاولين في 31 يوليو الجاري

البلدية السعودية تطلق نظام تصنيف المقاولين في 31 يوليو الجاري

السعودية تستقبل 74 ألف حاج عبر مبادرة "طريق مكة"

السعودية تستقبل 74 ألف حاج عبر مبادرة "طريق مكة"

عاصفة ترابية في السعودية تتسبب في تحطم السيارات والمباني (فيديو+صور)

عاصفة ترابية في السعودية تتسبب في تحطم السيارات والمباني (فيديو+صور)

السفارة السعودية بالقاهرة تحذر من التعامل مع شركات سياحية تصدر تأشيرات حج "مزورة"

السفارة السعودية بالقاهرة تحذر من التعامل مع شركات سياحية تصدر تأشيرات حج "مزورة"