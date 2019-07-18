شراكة بين رابطة جي إس إم إيه، وفودافون، وجي آي إف إي سي لتوفير الاتصالات في المجتمعات الريفية

أعلنت اليوم رابطة "جي إس إم إيه" عن إبرام شراكة جديدة مع "فودافون غانا" وصندوق غانا الاستثماري للاتصالات الإلكترونية ("جي آي إف إي سي")، لدعم عملية نشر حلول اتصال مبتكرة بشبكة الإنترنت عبر الجوال للمجتمعات الريفية غير المتصلة. وسيستمرّ المشروع، الذي يُقام في إطار صندوق الابتكار المجتمعي المتصل لتوفير الاتصالات في المناطق الريفية، لمدة ثمانية عشر شهراً من يوليو 2019 وحتى أواخر عام 2020. وسيُموِّل المشروع الذي تديره رابطة "جي إس إم إيه" بائعي معدات شبكات الجوال لنشر حلولهم المبتكرة لدعم جهود مشغلي الجوال في غانا. وستقوم "فودافون غانا" باختبار ونشر هذه الابتكارات عبر شبكاتها في حين ستوفر "جي آي إف إي سي" الأراضي اللازمة لتغطية الموقع. كما سيُتيح الصندوق الحصول على إعفاءات من الضرائب والرسوم تصل إلى ثلاثين في المائة للمعدات المستوردة لتشجيع إعادة الاستثمار وتحسين نطاقات التغطية.

وقال أكينويل جودلاك، رئيس منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى لدى رابطة "جي إس إم إيه" في معرض تعليقه على هذا الأمر: "يُعتبر هذا التعاون مشروعاً رائداً هو الأول من نوعه، ويهدف إلى توفير الاتصالات للمجتمعات غير المتصلة في المناطق الريفية وتقديم مجموعة من الخدمات الرقمية الأساسية. ولم يكن من الممكن تحقيق ذلك لولا دعم كل من ’فودافون غانا‘ و’جي آي إف إي سي‘ خاصة فيما يتعلق بتوفير إعفاءات ضريبية وتوفير الأراضي للجهات المستفيدة، وسيوفر ذلك أساساً للشركات الأفريقية المبتكرة لدعم جهود المشغلين في ربط المجتمعات غير المتصلة".

وفي غانا، تم اختيار بائعين اثنين وشركائهما ويُتوقع أن يتم منحهم كلّ منهما ما يصل إلى 330 ألف جنيه إسترليني لتنفيذ الحلول المتكاملة لتناسب البيئات الريفية الصعبة ذات الكثافة السكانية المنخفضة والتضاريس الوعرة أو البنية التحتية المحدودة. وتم تقييم كل مشروع بناءً على قدرته على توفير حلول مبتكرة قابلة للتطوير ومستدامة تجارياً. وفور تجهيز المواقع بالكامل، سيتم دمجها في شبكة "فودافون" كشريك رئيسي للمشروع.

وتعليقاً على هذه الشراكة، قال جايهارت مينساه، مدير الشؤون الخارجية لدى شركة "فودافون غانا": "لا يزال توفير الاتصال للجميع جزءاً لا يتجزأ من طريقة عملنا كشركة. وانطلاقاً من مبدأ عدم إغفال أيّ كان، يسرنا أن إبرام هذه الشراكة مع رابطة ’جي إس إم إيه‘ و’جي آي إف إي سي‘ لإطلاق هذه المبادرة. ومن المؤكد أنها إحدى مجالات الريادة في القطاع التي نفخر بها للغاية. وهذا ما نعنيه بتمكين مستقبل مثير لجميع الجهات المعنية لدينا".

وتجدر الإشارة إلى أن هذا المشروع يركز على مناطق ريفية محددة تفتقر حالياً لخدمات الاتصال فيما تتمتع بإمكانات اقتصادية. وتمّ الاختيار استناداً إلى تحليل أجرته رابطة "جي إس إم إيه" باستخدام أداة وضع خرائط التغطية. وستعمل الجهات المُتلقية لمِنَحِ الصندوق ضمن اتحادات لتقديم حلولهم وتوفير تغطية الإنترنت عبر الجوال وجميع خدمات الجوال من "فودافون غانا". وفي نهاية المشروع، ستتولى الشركات المُشغّلة لشبكات الجوال صيانة وتشغيل المواقع. وسيتم الإعلان عن الفائزين في صندوق الابتكار خلال هذا الصيف.

وفي هذا السياق، قال أبراهام كوفي أسانتي، الرئيس التنفيذي لصندوق غانا الاستثماري للاتصالات الإلكترونية ("جي آي إف إي سي"): "على الرغم من النمو السريع في الاتصالات الجوالة، لا تزال نماذج الأعمال التجارية المُجدية تجارياً غير متوافرة في الكثير من المجتمعات الريفية النائية ذات الدخل المنخفض. ويعتمد التحدي المتمثل في الوصول إلى المجتمعات غير المتصلة في هذا الجزء من العالم بشكل أساسي على القدرة على تحمل التكاليف ومحو الأمية والخدمات ذات الصلة إضافةً إلى التكنولوجيا المناسبة. ونلاحظ أن توفير الاتصالات الشاملة يتطلب تدخلات عامة ذكية لأن قوى السوق ليست كافية. وفي إطار استعراضنا لآفاق هذه الشراكة لتوفير الاتصال للمجتمعات في المناطق الشمالية والشمالية الغربية من غانا، سيتم تحقيق آخر ميل في مسيرة توفير الاتصال للأشخاص غير المتصلين لإيجاد السبل الكفيلة بتوفير الشمول الرقمي".