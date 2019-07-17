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إيرادات نتفليكس ترتفع 26%.. والشبكة تضيف 2.7 مليون مشترك

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إيرادات نتفليكس ترتفع 26%.. والشبكة تضيف 2.7 مليون مشترك إيرادات نتفليكس ترتفع 26%.. والشبكة تضيف 2.7 مليون مشترك

مباشر: ارتفعت إيرادات شركة "نتفليكس" نحو 26 بالمائة خلال الربع الثاني من العام الجاري، لكن عدد المشتركين جاء دون التوقعات.

وأظهرت نتائج أعمال الشركة الأمريكية الصادرة، اليوم الأربعاء، انخفاض صافي الأرباح إلى 270.6 مليون دولار ( 60 سنتاً للسهم) خلال الثلاثة أشهر المنتهية في يونيو/حزيران الماضي، مقابل 384.3 مليون دولار (85 سنتاً للسهم) خلال نفس الفترة من العام المنقضي.

وكانت توقعات المحللين تُشير إلى أن نصيب السهم من الأرباح سوف يسجل 56 سنتاً للسهم خلال نفس الفترة.

فيي حين ارتفعت إيرادات الشركة إلى 4.92 مليار دولار خلال الربع الثاني، مقارنة مع 3.90 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2018.

وكانت توقعات المحللين تُشير إلى أن إيرادات الشركة الأمريكية سوف تبلغ إلى 4.93 خلال الربع الثاني.

وأعلنت الشركة أنها أضافت 2.7 مليون مشترك خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو/حزيران الماضي، مقارنة مع 4.85 مليون مشترك خلال نفس الفترة من العام المنقضي ليصل الإجمالي إلى 151.5 مليون مشترك في الخدمات المدفوعة.

وأضافت الشركة 2.82 مليون مشترك عالمياً، لكنها فقد نحو 126 ألف مشترك في الولايات المتحدة.

وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن الشركة الأمريكية سوف تضيف 4.8 مليون مشترك.

وتتوقع الشركة أن تسجل أرباحاً بنحو 1.04 دولار للسهم خلال الربع الثالث، وإيرادات عند 5.25 مليار دولار.

كما تتوقع "نتفليكس" أنها ستضيف 7 ملايين مشترك في الربع الثالث من العام الجاري.

وعند نهاية تعاملات اليوم، انخفض سهم "نتفليكس" بنحو 1 بالمائة إلى 362.4 دولار، كما تهاوى 11 بالمائة في تعاملات ما بعد الجلسة.

مباشر (اقتصاد)

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