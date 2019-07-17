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السفارة السعودية في تركيا تصدر تحذيرا جديدا لمواطنيها

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السفارة السعودية في تركيا تصدر تحذيرا جديدا لمواطنيها السفارة السعودية في تركيا تصدر تحذيرا جديدا لمواطنيها

وبحسب صحيفة "المدينة المنورة" حذرت السفارة من "عمليات استغلال من قبل بعض الشركات المحلية لتأجير السيارات في مطار طرابزون ومركز المدينة، وسحب مبالغ مالية من البطاقات الائتمانية لإصلاح السيارات عند تعرضها لحوادث أو أعطال بسيطة ومحاولة إجبارهم على دفع مبالغ إضافية".

ونصحت السفارة المواطنين، عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، بالحرص على التعامل مع شركات تأجير السيارات العالمية المعروفة، وتجنب استئجار سيارات من أشخاص أو مكاتب غير معتمدة، وضرورة الحصول على نسخة من عقد التأجير، وأن يكون مكتمل البيانات ذات العلاقة ومبلغ التأجير.

وخاطبت السفارة مواطنيها في تركيا بالحرص على أن يكون عقد استئجار السيارة متضمنا مبلغ التأمين الشامل "ما يسمى تأمين صفر" عند الاتفاق على ذلك، وعند التعرض لحادث سير ضرورة عدم مغادرة موقع الحادث قبل وصول الجهات الأمنية المختصة والحصول على تقرير بالحادث.

وحذرت السفارة السعودية في تركيا، في وقت سابق من شهر يوليو/ تموز الجاري من عمليات نشل وسرقة لجوازات سفر ومبالغ مالية قالت إن مواطنين ومواطنات من المملكة تعرضوا لها في الآونة الأخيرة.
وقالت السفارة، في بيان لها "نظرا لتعرض بعض المواطنين والمواطنات لعمليات نشل وسرقة لجوازات سفرهم ومبالغ مالية في بعض المناطق في جمهورية تركيا من قبل أشخاص مجهولين، تود السفارة التأكيد على ضرورة المحافظة على جوازات السفر والمقتنيات الثمينة والحذر خصوصا في الأماكن المزدحمة، وعدم التردد في التواصل مع السفارة في أنقرة أو القنصلية العامة في إسطنبول في حالات الطوارئ".

وتشهد العلاقات بين تركيا والسعودية توترا ملحوظا على خلفية قضايا عدة، على رأسها اغتيال الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، في قنصلية بلاده في إسطنبول، يوم 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2018، على يد فريق أمني مكون من 15 شخصا قدموا من المملكة وعادوا إليها فور تنفيذ الجريمة.

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