أخبار عاجلة

محدث.. سهم "مايكروسوفت" يرتفع بالختام بعد نتائج الأعمال -
محدث.. الأسهم الأمريكية تهبط بالختام لتسجل خسائر أسبوعية -
تمديد احتجاز الناقلة الإيرانية بجبل طارق -
نبيلة مكرم وزيرة الهجرة تعلق على واقعة اعتداء الشرطة الرومانية على مسافر مصري -
كاسبرسكي لاب: مجموعة Turla تجدد ترسانتها وتزودتها بأساليب تخريبية جديدة -
طهران لواشنطن: هذا هو دليلنا -
باب الخلق | أكبر نصرة ممكن تشوفها في حياتك قصة أحمد والست بخيتة -
عمرو أديب: وضع خطير جداً... إيران تحتجز ناقلتي نِفط بريطانيتين -
سوريا : مطمئنون على طلابنا في الأردن -
ترامب: بوريس جونسون سيصلح ما أفسدته ماي بشأن البريكست -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

وزير خارجية الوفاق: الموقف الدولي أخذ منحى مختلفا عن بداية العدوان على طرابلس

Google+ Print

طرابلس - سبوتنيك. قالت الخارجية في بيان لها، نقلا عن إحاطة لسيالة في البرلمان، اليوم الأربعاء، "قدم معالي وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني السيد محمد الطاهر سيالة إحاطة أمام مجلس النواب بالعاصمة طرابلس. وأوضح معاليه في هذه الإحاطة الجهود المبذولة من قبل وزارة الخارجية للتواصل مع المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والحقوقية بمختلف تخصصاتها".

© REUTERS / STRINGER

وأضاف البيان "كما تطرق معاليه في هذه الإحاطة إلى العراقيل التي تواجه عمل الوزارة والظروف التي تمر بها الدولة الليبية، ورغم كل تلك الصعوبات فإن الموقف الدولي أخذ منحى غير الذي كان عليه بداية العدوان على العاصمة طرابلس، مؤكدا أن عددا من الدول على رأسها تونس والجزائر وقطر اتخذت موقفا واضحا ضد العدوان".

وكان الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر قد أعلن، في الرابع من نيسان/أبريل الماضي، إطلاق عملية للقضاء على الجماعات المسلحة والمتطرفة التي وصفها بـ "الإرهابية" في العاصمة طرابلس، والتي تتواجد فيها حكومة الوفاق المعترف بها دوليا برئاسة السراج، الذي أعلن "حالة النفير" لمواجهة الجيش واتهم حفتر بـ "الانقلاب على الاتفاق السياسي لعام 2015.

وقد أصدرت 6 دول بيانا مشتركا حول ليبيا وطالبت بالوقف الفوري للقتال المستمر في طرابلس.

وتدور في العاصمة الليبية طرابلس ومحيطها، منذ الرابع من نيسان/ أبريل الماضي، معارك متواصلة بين قوات الجيش الليبي، وقوات تابعة لحكومة الوفاق خلفت مئات القتلى وآلاف الجرحى حسب منظمة الصحة العالمية، فيما تقدر المنظمة الدولية للهجرة أعداد النازحين بعشرات الآلاف الذين يفرون من ديارهم بسبب الاشتباكات المسلحة.

SputnikNews

مواضيع متعلقة
إعلام: توقيف الناقلة البريطانية لإطفائها جهاز تحديد المواقع لدى دخولها مضيق هرمز

إعلام: توقيف الناقلة البريطانية لإطفائها جهاز تحديد المواقع لدى دخولها مضيق هرمز

الجيش السوري يدمر منصات إطلاق صواريخ ومعسكرات لإرهابيين من جنسيات أجنبية في ريف إدلب

الجيش السوري يدمر منصات إطلاق صواريخ ومعسكرات لإرهابيين من جنسيات أجنبية في ريف إدلب

سعد الحريري: البرلمان اللبناني أقر ميزانية الدولة لعام 2019

سعد الحريري: البرلمان اللبناني أقر ميزانية الدولة لعام 2019

إصابة 97 فلسطينيا برصاص وغاز الجيش الإسرائيلي شرقي غزة

إصابة 97 فلسطينيا برصاص وغاز الجيش الإسرائيلي شرقي غزة