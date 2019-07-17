"أنصار الله": مقتل وإصابة عسكريين يمنيين بهجمات في السعودية

القاهرة - سبوتنيك. أفاد المركز الإعلامي لـ"أنصار الله" على "تويتر"، بأن الجماعة نفذت عمليتين هجوميتين على مواقع عسكرية تتمركز فيها قوات يمنية في مربع الشبكة وقبالة السديس بقطاع نجران، وأكد أن العمليتين أوقعتا قتلى وجرحى في صفوف العسكريين اليمنيين.

وفي سياق متصل شنت الجماعة هجوما من محورين على مواقع لقوات يمنية في مجازة الغربية في قطاع عسير جنوب غربي السعودية.

ووفقا للمركز، أسفر الهجوم عن إصابة عدد من الجنود اليمنيين.

وتتواصل على الأراضي اليمنية منذ أكثر من 4 سنوات معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة وبين الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية مدعوما بالتحالف الذي تقوده السعودية من جهة أخرى.

ويسعى التحالف وقوات الجيش الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها الجماعة في كانون الثاني/يناير من العام 2015.

وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم المقبلة.