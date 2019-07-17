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مقتل ثلاثة أشخاص بانهيار سقف جامع على المصلين في حلب شمالي سوريا

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مقتل ثلاثة أشخاص بانهيار سقف جامع على المصلين في حلب شمالي سوريا مقتل ثلاثة أشخاص بانهيار سقف جامع على المصلين في حلب شمالي سوريا

وبحسب موقع "شام إف إم"، فإن قبة جامع القدومي في ساحة التنانير بحي الجديدة الأثري في حلب القديمة، انهارت أثناء قيام عدد من المصلين بتأدية صلاة العشاء داخل المسجد.

وقال الموقع: "استشهد ثلاثة مدنيين بينهم طفلان نتيجة انهيار قبة وسقف جامع القدومي في ساحة التنانير بحي الجديدة الأثري في حلب القديمة، بحسب ما أفاد به شهود عيان، فانهيار القبة حدث تقريباً مع حلول منتصف الليل أثناء قيام عدد من المصلين بتأدية صلاة العشاء داخل المسجد قبل أن تبدأ حجارة القبة بالسقوط فوق رؤوسهم لتنهار القبة بعد ذلك بشكل كامل وتدفن المصلين أسفل ركامها، ما أدى لتدخل وحدات الإنقاذ وعناصر الدفاع المدني بحلب وباشرت عمليات انتشال الجثث والمصابين من تحت الأنقاض بإشراف من محافظ حلب حسين دياب".

وأشار الموقع إلى أن فرق الإنقاذ تمكنت من انتشال الجثث الثلاث إلى جانب أيضاً سبعة مصابين تلقوا إصابات خطرة من حيث الكسور التي تعرضوا لها في أنحاء مختلفة من أجسادهم، ومازالت التحقيقات مستمرة بأسباب الحادثة.

ونقل الموقع عن أهالي بأن الجامع كان في الأصل تعرض لتصدعات جسيمة خلال فترة وجود المجموعات المسلحة في حلب القديمة وسلسلة التفجيرات التي كانوا نفذوها في الحي على سبيل الكمائن أثناء دخول الجيش السوري إليها.

وكانت إحدى الصفحات نشرت للجامع بعد أن تم ترميمه منذ حوالي عام.

يذكر أن الجيش السوري حرر مدينة حلب بالكامل من التنظيمات الإرهابية في نهاية هام 2016، وأطلقت الدولة السورية بعد ذلك عملية إعادة إعمار المدينة وبدأت الكثير من الفعاليات والعائلات العودة إلى المدينة.

SputnikNews

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