كتاب عاجل من الوزارة إلى الجامعات السورية بخصوص نتائج الطلاب
نقل موقع "الوطن أون لاين" عن وزير التعليم العالي في سوريا بسام إبراهيم، تأكيد أنه "تم إرسال كتاب عاجل إلى جميع الجامعات بإنجاز صدور جميع النتائج الامتحانية للدورة الفصلية الثانية حتى 21 الشهر الجاري، تحت طائلة اتخاذ الإجراءات اللازمة".
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ونقلت صفحات التواصل تأكيدات الوزراة أن الدخول إلى الدورة الامتحانية الثالثة سيكون على 8 مقررات فقط ولا تعديل على هذا الأمر.. باستثناء الطلاب المستنفدين من العسكريين المستفيدين من المرسوم 69 لعام 2019 والذين يحق لهم الدخول إلى الدورة الصيفية بغض النظر عن عدد المواد التي يحملونها.