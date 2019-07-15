أمير مكة يفتتح مشروعات مائية لخدمة الحجاج بـ3مليارات ريال الأربعاء

الرياض – مباشر: يُدشّن الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، بعد غدٍ الأربعاء، عدداً من المشروعات المائية بمكة المكرمة، والمشاعر المقدّسة، بقيمة تتجاوز 3 مليارات ريال تزامناً مع موسم حج هذا العام 1440هـ.

وأوضح وزير البيئة والمياه والزراعة، عبدالرحمن الفضلي، أنّ المشروعات المائية الستة الكُبرى التي نفذّتها المؤسسة العامة لتحلية المياه، وشركة المياه الوطنية، والشركة السعودية لشراكات المياه، من خلال القطاع الخاص وفقاً لأحدث التقنيات والمواصفات العالمية، تهدف إلى توفير مزيد من الإمدادات والمصادر المائية لقاصدي بيت الله الحرام، والمشاعر المقدسة، وسكان مكة المكرمة.

وبيّنت الوزارة أنّ المشاريع التي سيُدشنها الأمير خالد الفيصل، تشمل مشروع ترقية نظام نقل المياه لمنطقة مكة المكرمة، ومشروع خط نقل المياه المُحلّاة من محطة التحلية بالشعيبة إلى مكة المكرمة، والمشاعر المقدسة، ومشروع محطة التحلية في الشعيبة المرحلة الثانية، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأضافت الوزارة أن قائمة المشروعات تضم أيضا مشروع وحدة التبخير متعددة المراحل في الشعيبة، وتدشين مشروع تنفيذ خزانات استراتيجية، ومشروعات تنفيذ توصيلات المياه المنزلية، وتنفيذ أعمال ربط شبكة الصرف الصحي والتوصيلات المنزلية في مكة المكرمة.

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