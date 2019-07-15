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50 مليار جنيه استثمارات مستهدفة لمستشفيات السعودي الألماني في مصر

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من محمود صلاح الدين - إسلام فضل

القاهرة- مباشر: قال نائب رئيس مجموعة مستشفيات السعودي الألماني، والرئيس التنفيذي لشركة بيت البترجي الطبية القابضة، إن الاستثمارات المستهدف تنفيذها في تتراوح بين 40 إلى 50 مليار جنيه للتوسع في المستشفيات والمدن الطبية المتكاملة خلال 10 إلى 15 عاما.

وأضاف مكارم البترجي في تصريحات للصحفيين، اليوم الاثنين، على هامش مؤتمر للمجموعة بالقاهرة، أن المجموعة تستهدف ضخ استثمارات في المدينة الطبية بالإسكندرية بقيمة 10 مليارات جنيه.

وأوضح أنه سيتم إنشاء المدينة الطبية على 3 مراحل بقيمة استثمارات نحو 10 مليارات جنيه.

وأشار إلى أن المدينة الطبية سيتم افتتاح مرحلتها الأولي خلال العامين المقبلين بتكلفة نحو ملياري جنيه.

وتابع: المجموعة ستقوم بإنشاء مستشفى جديدة في القاهرة خلال الفترة الحالية على مرحلتين بقيمة استثمارية تبلغ نحو 15 مليار جنيه، بالإضافة إلى إنشاء برج طبي في مستشفى السعودي الألماني بمنطقة مصر الجديدة عبارة عن عيادات طبية.

وذكر مكارم البترجي أن حجم استثمارات المجموعة في مصر حاليا سواء في فرع القاهرة أو المرحلة الأولى للمدينة الطبية بالإسكندرية تصل إلى 5 مليارات جنيه.

وأوضح أن استثمارات المجموعة يتم تمويلها ذاتيا مع دخول استثمارات أجنبية، وهناك اتجاه للاقتراض من البنوك العاملة في السوق المصرية.

وأكد أن المجموعة تتفاوض خلال الفترة الراهنة مع مجموعة مستثمرين دوليين لضخ استثمارات جديدة في مصر، فضلا عن التعاون مع شركة هيومانيا للاستثمارات المالية.

وردا على سؤال بشأن طرح استثمارات المجموعة في مصر بالبورصة المصرية، قال مكارم البترجي: "من الممكن أن تندرج المجموعة في البورصة المصرية، لكن في أغلب الاحتمالات ستندرج في بورصة لندن".

وأشار إلى أن ذلك يأتي في ظل ثقة المجموعة بالاقتصاد المصري وحاجة مصر إلى التوسع في مجال الخدمات الطبية المتكاملة وكذلك النمو المتوقع في القطاع ورغبة الشركة في أن تكون جزءا منه.

وأوضح أن مستشفيات السعودي الألماني في مصر مملوكة بالكامل للشركة المصرية الطبية التابعة لشركة بيت البترجي الطبية القابضة، ونتعاون مع شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية في إدارة المستشفيات.

وعن خطة بيت البترجي في التوسع بالسوق السعودي، لفت إلى أن السعودية تعتبر أكبر استثمارات الشركة في الشرق الأوسط وهناك العديد من المشروعات الاستثمارية التي تسعى الشركة إلى تنفيذها خلال الفترة المقبلة.
كما أن الشركة تقوم حاليا بتوظيف الأرباح في التوسعات الجديدة بدلا من توزيعها خلال العام 2018 الأمر الذي يساهم في زيادة العائد على رأس المال.

ووقعت مستشفى السعودي الألماني بالقاهرة، اتفاقية للانضمام لشبكة مايو كلينك الأمريكية المتخصصة في الرعاية الصحية.

وقال رئيس مجموعة السعودي الألماني، صبحي البترجي، خلال مؤتمر اليوم الاثنين، إن مايو كلينك تعد الأولى عالمياً في قطاع الرعاية الصحية.

وذكر البترجي أن تلك الاتفاقية ستساهم في دعم مستشفى السعودي الألماني في السوق المصرية خلال الفترة المقبلة، كما تعطي بصمة كبيرة في قطاع الرعاية الصحية في مصر.

وأضاف أن شبكة مايو كلينيك ستدعم المستشفى بالخبرات والمعلومات الطبية لامتلاكها شبكة تضم 5 آلاف طبيب.

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مباشر (اقتصاد)

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