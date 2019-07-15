إعلان شركة المملكة القابضة بخصوص استخدام واستغلال اسم شركة المملكة القابضة في استثمارات وهمية لتحقيق مصالح شخصية

تعلن شركة المملكة القابضة عن(استلامها) استقبالها لعدد من الاتصالات حول ما يقوم به أفراد وجماعات مستغلين بذلك اسم شركة المملكة القابضة وشعارها وبياناتها الرسمية لإبرام العقود والاتفاقيات الاستثمارية الوهمية لتحقيق مصالح شخصية بخصوص عدة أنشطة منها نشاط الاستثمار بالتداول في البورصة العالمية التي تؤكد شركة المملكة القابضة انها لا تمت لها بصلة وتخلي مسؤوليتها منها.

وتحيط شركة المملكة القابضة بانه تم تقديم بلاغ رسمي لدى الجهات الحكومية المختصة عن هؤلاء الأفراد والجماعات.

كما تحذر شركة المملكة القابضة كل من تسول له نفسه باستخدام أو باستغلال كيان واسم شركة المملكة القابضة وكيانات وأسماء شركاتها التابعة او اسم رئيس مجلس ادارتها صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز ال سعود أو أحد مسؤوليها بطريقة مباشرة او غير مباشرة لتحقيق مصالح شخصية أو الإضرار بها او بهم بالملاحقة القانونية

وتفيد شركة المملكة القابضة بان موقعها الالكتروني الرسمي هو www.kingdom.com.sa

وحسابها في شبكة التواصل الاجتماعي بتويترهو https://twitter.com/Kingdom_KHC

وعنوان صفحتها في موقع لينكد إن (LinkedIn)هو https://www.linkedin.com/company/kingdom-holding-company_985798/?viewAsMember=true

ولا يوجد للشركة أي مواقع الكترونية وحسابات وصفحات الكترونية غير المذكورة سابقا