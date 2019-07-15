إعلان شركة المملكة القابضة بخصوص استخدام واستغلال اسم شركة المملكة القابضة في استثمارات وهمية لتحقيق مصالح شخصية

وتحيط شركة المملكة القابضة بانه تم تقديم بلاغ رسمي لدى الجهات الحكومية المختصة عن هؤلاء الأفراد والجماعات.
كما تحذر شركة المملكة القابضة كل من تسول له نفسه باستخدام أو باستغلال كيان واسم شركة المملكة القابضة وكيانات وأسماء شركاتها التابعة او اسم رئيس مجلس ادارتها صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز ال سعود أو أحد مسؤوليها بطريقة مباشرة او غير مباشرة لتحقيق مصالح شخصية أو الإضرار بها او بهم بالملاحقة القانونية
وتفيد شركة المملكة القابضة بان موقعها الالكتروني الرسمي هو www.kingdom.com.sa
وحسابها في شبكة التواصل الاجتماعي بتويترهو https://twitter.com/Kingdom_KHC
وعنوان صفحتها في موقع لينكد إن (LinkedIn)هو https://www.linkedin.com/company/kingdom-holding-company_985798/?viewAsMember=true
ولا يوجد للشركة أي مواقع الكترونية وحسابات وصفحات الكترونية غير المذكورة سابقا