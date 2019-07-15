تقرير: ترامب يفكر في الإطاحة بوزير التجارة

مباشر: ذكرت تقارير صحفية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أخبر حلفائه ومساعديه بأنه يفكر في الإطاحة بوزير التجارة بعد رفض المحكمة العليا إضافة سؤال حول الجنسية في إحصاء السكان.

ونقلت شبكة "إن.بي.سي" الأمريكية عن مصادر لم تسمها، اليوم الإثنين، أن ترامب يجري اتصالات مع مؤيديه من خارج البيت الأبيض بشأن استبدال روس.

ويصر ترامب على إدراج سؤال حول جنسية الأفراد المتواجدين في الولايات المتحدة في إحصاء السكان لعام 2020، مشيراً إلى أنه لن يستسلم في معركته لإحصاء عدد السكان اللذين لا يحملون الجنسية داخل البلاد.

وليست تلك هي المرة الأولى التي يدخل فيها الرئيس الأمريكي في جدال مع وزير التجارة صاحب الـ81 عاما بشأن أحد القضايا، حيث أنهما تنازعا من قبل بشأن المفاوضات التجارية غير الناجحة.

وحتى الآن لم يعلق البيت الأبيض على تلك التقارير.