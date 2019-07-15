السعودي الألماني بالقاهرة توقع اتفاقية مع مايو كلينك الأمريكية

من: إسلام فضل

القاهرة - مباشر: وقعت مستشفى السعودي الألماني بالقاهرة التابعة لمجموعة الشرق الأوسط للرعاية الصحية المدرج بالسوق السعودي "تداول"، اتفاقية للانضمام لشبكة مايو كلينك الأمريكية المتخصصة في الرعاية الصحية.

وقال صبحي البترجي رئيس شركة مجموعة السعودي الألماني، خلال مؤتمر اليوم الاثنين، إن شبكة مايو كلينك تعد الأولى عالمياً في قطاع الرعاية الصحية.

وذكر البترجي أن تلك الاتفاقية ستساهم في دعم مستشفي السعودي الألماني في السوق المصرية خلال الفترة المقبلة، كما تعطي بصمة كبيرة في قطاع الرعاية الصحية في مصر.

وأضاف أن شبكة مايو كلينيك ستدعم المستشفي بالخبرات والمعلومات الطبية لامتلاكها شبكة تضم 5 آلاف طبيب.

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