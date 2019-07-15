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المنطقة العربية تشهد خسوفا جزئيا للقمر

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ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" عن المهندس محمد شوكت عودة، مدير مركز الفلك الدولي، القول إن القمر سيبدأ بدخول منطقة شبه الظل في الساعة 10:44 مساء بتوقيت الإمارات ولا يكون الخسوف حينها ملاحظا بالعين المجردة في حين سيبدأ الخسوف الجزئي في الساعة 00:02 صباحا وعندها يكون مرئيا بشكل واضح وسيصل إلى ذروته في الساعة 01:31 صباحا.

© Sputnik . Vladimir Sergeev

ولفت إلى أن الخسوف الجزئي سينتهي في الساعة 03:00 صباحا بتوقيت الإمارات في حين سينتهي الخسوف بشكل كامل في الساعة 04:18 صباحا، وسيخسف ما نسبته 65% من قطر قرص القمر وتبلغ مدة الخسوف الجزئي ساعتين و58 دقيقة في حين تبلغ مدة الخسوف بالكامل خمس ساعات و34 دقيقة.

كما ذكر أنه يمكن مشاهدة الخسوف من غرب ووسط آسيا وأفريقيا وأوروبا ولن يكون مشاهدا من شمال أمريكا في حين أنه يمكن مشاهدة المراحل المتأخرة من الخسوف من أمريكا الجنوبية بعيد شروق القمر.

وسيكون خسوف القمر الجزئي القادم الذي يشاهد من المنطقة العربية يوم 28 أكتوبر 2023 في حين سيكون الخسوف الكلي القادم الذي يشاهد من المنطقة العربية يوم 7 سبتمبر 2025.

SputnikNews

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