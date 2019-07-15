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تراجع تصاريح وعمليات بناء المنازل الأمريكية خلال يونيو
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الأربعاء 17 يوليو 2019 03:16 مساءً
"نزاهة": نظام المنافسات والمشتريات الحكومية بالسعودية يُعزز الشفافية ومكافحة الفساد
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الأربعاء 17 يوليو 2019 03:16 مساءً
العقاري السعودي: 4 مليارات ريال حجم القروض للجهات العسكرية
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الأربعاء 17 يوليو 2019 03:16 مساءً
اعلان من شركة المصافي العربية السعودية (ساركو) (المدعية) عن أخر التطورات المستجده في قضيتها المرفوعة ضد شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو) (المدعى عليها)
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الأربعاء 17 يوليو 2019 03:16 مساءً
بالفيديو... الجيش السوري يتخذ إجراءات صارمة قرب الحدود التركية بعد هجمات "الآسيويين"
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الأربعاء 17 يوليو 2019 03:15 مساءً
مصدر بالسفارة التركية في بغداد: لم نتمكن بعد من تحديد مناصب الدبلوماسيين الذين قتلوا في أربيل
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الأربعاء 17 يوليو 2019 03:15 مساءً
مفاجأة... ما العقوبات التي تنتظر عمر البشير في حالة الإدانة
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الأربعاء 17 يوليو 2019 03:15 مساءً
روسيا تستضيف فتية سوريين عانوا الحرب
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الأربعاء 17 يوليو 2019 03:14 مساءً
فيديو جديد لتوريد مكونات منظومة "إس-400" إلى تركيا
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الأربعاء 17 يوليو 2019 03:14 مساءً
السعودية تبدأ في توزيع "الهدايا" على مليون حاج
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الأربعاء 17 يوليو 2019 03:01 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
ON Sport
تونس تلتقي نيجيريا في مباراة تحديد الثالث والرابع وفرص فوز المنتخب التونسي
فيديو
ON Sport
الاثنين 15 يوليو 2019 01:03 مساءً
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