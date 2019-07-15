مسؤول إماراتي يهاجم حسن نصر الله ويهدده

وقال ضاحي خلفان نائب رئيس شرطة دبي، في سلسلة تغريدات على تويتر: "بؤرة الإرهاب الإيراني الواقع أنها في جنوب لبنان.. يعني إيران لن تدك أيضا…".

وكان خلفان يرد على تصريحات نصر الله التي أدلى بها في مقابلة على قناة "المنار"، والتي قال خلالها: "هل من مصلحة الإمارات أن تحصل حرب مدمرة في الخليج؟ قطعا لن يقبلوا بها، وإذا تم تدمير الإمارات عند اندلاع الحرب، هل سيكون ذلك في مصلحة حكام الإمارات وشعبها؟".

ورد خلفان: "يا نصر الله لو ذكرت حاكما إماراتيا أو شيخا من شيوخها على لسانك مرة أخرى سنقطعه، رجل يتهجم على العرب من شان إيران ويدعي العروبة…مش تبن هذا المسمى نصر اللات.. وزير خارجية الإمارات الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان.. أول من قال إننا لا نريد حربا في المنطقة.. تجي يا نصر اللات تدعي أننا دعاة حرب".

وتابع: "يتورط حزب اللات في الإفلاس ويهجره المستضعفون من المجندين تحت وطأة التهديد…ويبقى حسن نصر خداه لا في العير ولا في النفير…وهذا اللي بيصير".

وقال نصر الله، في المقابلة بمناسبة الذكرى الـ13 لحرب 2006، متطرقا إلى الأوضاع في منطقة الخليج: "إيران لن تبدأ حربا واستبعد أن تقدم أمريكا على حرب على إيران ابتداء، والفرضية الثالثة هي التدحرج، لكن سيعمل الطرفان بقوة على عدم التدحرج إلى حرب".

وشدد على أن "ايران الآن منفتحة على أي حوار مع السعودية، لكن المشكلة في الطرف الآخر الذي حسم خياراته"، مشيرا إلى أن "الإيرانيين كانوا دائما ينادون بحوار مع السعودي ودائما كانت الأجوبة سلبية، إضافة إلى المزيد من التآمر والعدوانية".