خبير أردني يحذر من تطبيق Faceapp

جى بي سي نيوز :- حذر خبير أمن المعلومات رائد سمور مستخدمي موقع فيسبوك من استخدام تطبيق Faceapp قائلاً إن لمثل هذه التطبيقات بعد أمني وبعد اقتصادي وأن الهدف منه هو الاحتفاظ بخريطة وجه العالم والتعرف على الاشخاص ومراقبتهم وأن استخدام التطبيق يعني أن خريطة وجه المستخدم باتت معروفة ومحفوظة.

وأضاف سمور في تصريحات صحفية الأحد إن اي خدمة مجانية يكون المستخدم هو البضاعة فيها ناصحاً بعدم استخدام مثل هذه التطبيقات.

ووجه سمور رسالته لمستخدمي فيسبوك بالقول: "دائماً وأبداً تعامل مع معلوماتك الخاصة على أنها كنوز ولا تفرط فيها مقابل صورة وابتسامة" واصفاً التعامل مع مثل هذه التطبيقات خطير وله مساوئ ، وفق ما نشرت السبيل .

وقال سمور بأن الحرب في العالم الآن أصبحت حرباً رقمية وليست حرب قنابل ومتفجرات.

وانتشر في أوساط مستخدمي الإنترنت خلال الأيام الماضية تطبيقاً يدى "فيس آب" (Face App)، يتمكن من تحويل ملامح وجوههم إلى هيئة شابة أو متقدمة في العمر ويتيح للمستخدم تغيير ملامح الوجه في الصورة

وتشير البيانات، إلى أن ما يقارب من 700 ألف شخص يقومون يوميا بتحميل التطبيق الذي يعتمد على خاصية الذكاء الصناعي، ثم يقدم هيئة متخيلة لما يمكن أن يصبح عليه وجه الإنسان، في مرحلة لاحقة من العمر أو يعيده إلى هيئة الشباب.