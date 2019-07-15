أخبار عاجلة

السعودية تبدأ في توزيع "الهدايا" على مليون حاج -
الخارجية العراقية: نتابع تفاصيل حادث أربيل للتأكد من حقيقة مقتل نائب القنصل -
وزيرا خارجية روسيا وساحل العاج يردان على أسئلة الصحفيين في المؤتمر الصحفي المشترك -
اكتشاف مستوطنة قديمة قرب القدس يعود تاريخها إلى 9 آلاف عام -
الأخبار - وزراء مالية مجموعة السبع يبحثون مسألة الضرائب على شركات الإنترنت -
الأخبار- البنك الدولي يتوقع نمو الاقتصاد المصري 6% في العام المقبل -
الأخبار- نيجيريا تسعى لحصد المركز الثالث بأمم إفريقيا أمام تونس -
الأخبار- ارتفاع عدد الجياع في العالم إلى نحو 822 مليونا خلال عام 2018 -
الأخبار- تونس تواجه نيجيريا اليوم في مباراة تحديد المركز الثالث بأمم إفريقيا -
الأخبار- السفارة الفرنسية بالقاهرة تحتفل بالعيد الوطني لفرنسا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

خبير أردني يحذر من تطبيق Faceapp

Google+ Print
خبير أردني يحذر من تطبيق Faceapp خبير أردني يحذر من تطبيق Faceapp

جى بي سي نيوز  :- حذر خبير أمن المعلومات رائد سمور مستخدمي موقع فيسبوك من استخدام تطبيق Faceapp قائلاً إن لمثل هذه التطبيقات بعد أمني وبعد اقتصادي وأن الهدف منه هو الاحتفاظ بخريطة وجه العالم والتعرف على الاشخاص ومراقبتهم وأن استخدام التطبيق يعني أن خريطة وجه المستخدم باتت معروفة ومحفوظة.

وأضاف سمور في تصريحات صحفية الأحد إن اي خدمة مجانية يكون المستخدم هو البضاعة فيها ناصحاً بعدم استخدام مثل هذه التطبيقات.

ووجه سمور رسالته لمستخدمي فيسبوك بالقول: "دائماً وأبداً تعامل مع معلوماتك الخاصة على أنها كنوز ولا تفرط فيها مقابل صورة وابتسامة" واصفاً التعامل مع مثل هذه التطبيقات خطير وله مساوئ ، وفق ما نشرت السبيل .

وقال سمور بأن الحرب في العالم الآن أصبحت حرباً رقمية وليست حرب قنابل ومتفجرات.
وانتشر في أوساط مستخدمي الإنترنت خلال الأيام الماضية تطبيقاً يدى "فيس آب" (Face App)، يتمكن من تحويل ملامح وجوههم إلى هيئة شابة أو متقدمة في العمر ويتيح للمستخدم تغيير ملامح الوجه في الصورة

وتشير البيانات، إلى أن ما يقارب من 700 ألف شخص يقومون يوميا بتحميل التطبيق الذي يعتمد على خاصية الذكاء الصناعي، ثم يقدم هيئة متخيلة لما يمكن أن يصبح عليه وجه الإنسان، في مرحلة لاحقة من العمر أو يعيده إلى هيئة الشباب.

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
70 ألف سعودي تلقوا العلاج في الأردن خلال 2018

70 ألف سعودي تلقوا العلاج في الأردن خلال 2018

الرواشدة: المواطن الاردني يدفع فائض الطاقة الشمسية

الرواشدة: المواطن الاردني يدفع فائض الطاقة الشمسية

رد فعل عائلة اللبناني المتهم بقضية الدخان الذي توفي اليوم

رد فعل عائلة اللبناني المتهم بقضية الدخان الذي توفي اليوم

شاهد... أردنيون يحيون لعبة "المنقلة" التراثية من جديد

شاهد... أردنيون يحيون لعبة "المنقلة" التراثية من جديد