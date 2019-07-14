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الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم: نظام الثانوية العامة يجب تغييره وكليات القمة فكرة استهلاكية

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