أخبار عاجلة

الخارجية العراقية: نتابع تفاصيل حادث أربيل للتأكد من حقيقة مقتل نائب القنصل -
وزيرا خارجية روسيا وساحل العاج يردان على أسئلة الصحفيين في المؤتمر الصحفي المشترك -
اكتشاف مستوطنة قديمة قرب القدس يعود تاريخها إلى 9 آلاف عام -
الأخبار - وزراء مالية مجموعة السبع يبحثون مسألة الضرائب على شركات الإنترنت -
الأخبار- البنك الدولي يتوقع نمو الاقتصاد المصري 6% في العام المقبل -
الأخبار- نيجيريا تسعى لحصد المركز الثالث بأمم إفريقيا أمام تونس -
الأخبار- ارتفاع عدد الجياع في العالم إلى نحو 822 مليونا خلال عام 2018 -
الأخبار- تونس تواجه نيجيريا اليوم في مباراة تحديد المركز الثالث بأمم إفريقيا -
الأخبار- السفارة الفرنسية بالقاهرة تحتفل بالعيد الوطني لفرنسا -
نشرة الأخبار - حلقة الاربعاء مع (إيمان عبدالباقي) 17/7/2019 - الحلقة كاملة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

وزير إعلام اليمن ينتقد المبعوث الأممي ويطالبه بإيقاف أحكام إعدام أصدرها الحوثيين

Google+ Print

القاهرة —سبوتنيك. ووفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبثُ من الرياض وعدن، قال الإرياني:"القلق وحده لا يكفي، والمطلوب من المبعوث الخاص لليمن هو إدانة أحكام الميلشيا الحوثية بالإعدام غير القانونية بشكل واضح دون مواربة".

Sputnik

وطالب الوزير الإرياني غريفيث "بممارسة الضغط الكافي لوقف تلك الأحكام والدفع بمسار المشاورات الخاصة بتنفيذ اتفاق الأسرى والمعتقلين".

وتساءل وزير الإعلام اليمني "كيف يمكن للمبعوث الدولي أن يمنح الثقة لليمنيين بأنه قادر على إظهار الحقيقة والحيلولة دون تدمير المسار السلمي لحل الأزمة إذا كان يتحاشى ذكر أو إدانة ‎الميلشيا الحوثية المدعومة من إيران؟".

واعتبر الإرياني "الحكم بإعدام 30 مختطفا سياسيا، إعلانا بالتنصل عن اتفاق السويد بخصوص الأسرى".

وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة "أمن الدولة" في العاصمة صنعاء، التي تديرها "أنصار الله"، أصدرت الثلاثاء الماضي، حكما بإعدام 30 ناشطاً سياسياً من حزب الإصلاح اليمني (ثاني أكبر أحزاب اليمن)، بتهمة التخابر مع التحالف العربي بقيادة ، الذي يقود حملة عسكرية ضد الحوثيين منذ 2015، من خلال تقديم معلومات عن أهداف عسكرية وأمنية وشخصيات قيادية تابعة لـ" أنصار الله"، وتشكيل مجموعة مسلحة لتنفيذ اغتيالات تستهدف الجماعة.

وكان غريفيث قد أعرب عن قلقه جراء أحكام الإعدام، وحث المبعوث الأممي "الأطراف اليمنية على تنفيذ اتفاقية الأسرى والمعتقلين الموقّعة في ستوكهولم".

SputnikNews

مواضيع متعلقة
السعودية تبدأ في توزيع "الهدايا" على مليون حاج

السعودية تبدأ في توزيع "الهدايا" على مليون حاج

التجارة السعودية تتيح تراخيص التخفيضات الموسمية لعيد الأضحى

التجارة السعودية تتيح تراخيص التخفيضات الموسمية لعيد الأضحى

تحليل: عوائد إيجابية متوقعة من فتح المحلات بالسعودية 24 ساعة

تحليل: عوائد إيجابية متوقعة من فتح المحلات بالسعودية 24 ساعة

هيئة الاتصالات السعودية تصدر تقرير أداء الشركات لخدمات الإنترنت

هيئة الاتصالات السعودية تصدر تقرير أداء الشركات لخدمات الإنترنت