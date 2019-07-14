شاهد : صايل المجالي للحكومة : انتو بهدلتوا ناس محترمين .. قولوا للملك احنا مش جاهزين !

جى بي سي نيوز - : فتح رئيس مجلس محافظ الكرك صايل المجالي النار على الحكومة في كل الاتجاهات واتهمها بأنها " بهدلت ناس محترمين " عن سابق قصد .

وقال خلال مداخلة له اثناء اجتماع رؤساء مجالس المحافظات في مجلس النواب قبل ايام : إنه كان يفترض بالحكومة أن تقول للملك : احنا يا جلالة الملك غير مستعدين للامركزية " ..

وتابع إن اشخاصا في الحكومة طلبوا من الوزارات تعطيل المشاريع التي تطلع بها مجالس المحافظات من خلال القول : " عطلولهم المشاريع " مقسما بأن مصلحة المواطن الاردني هي آخر ما في سلم الحكومة ..

المجالي قال كلاما قويا لخصته المدينة نيوز في هذا الفيديو الخاص :

المصدر : المدينة نيوز - بتول دانو تيكا