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شاهد : صايل المجالي للحكومة : انتو بهدلتوا ناس محترمين .. قولوا للملك احنا مش جاهزين !

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شاهد : صايل المجالي للحكومة : انتو بهدلتوا ناس محترمين .. قولوا للملك احنا مش جاهزين ! شاهد : صايل المجالي للحكومة : انتو بهدلتوا ناس محترمين .. قولوا للملك احنا مش جاهزين !

جى بي سي نيوز  - : فتح رئيس مجلس محافظ الكرك صايل المجالي النار على في كل الاتجاهات واتهمها بأنها " بهدلت ناس محترمين " عن سابق قصد .

 وقال خلال مداخلة له اثناء اجتماع رؤساء  مجالس المحافظات في مجلس النواب  قبل ايام : إنه كان يفترض بالحكومة أن تقول للملك : احنا يا جلالة الملك غير مستعدين للامركزية " ..

وتابع إن اشخاصا في الحكومة طلبوا من الوزارات  تعطيل المشاريع التي تطلع بها مجالس المحافظات من خلال القول : " عطلولهم المشاريع " مقسما بأن مصلحة المواطن الاردني هي آخر ما في سلم الحكومة ..

 المجالي قال كلاما قويا لخصته المدينة نيوز في هذا الفيديو الخاص :

 

 

المصدر : المدينة نيوز - بتول دانو تيكا

جي بي سي نيوز

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