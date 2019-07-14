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الأردن : حركة العبور على حدودنا مع العراق لم تتأثر باكتشاف وكر إرهابي

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الأردن : حركة العبور على حدودنا مع العراق لم تتأثر باكتشاف وكر إرهابي الأردن : حركة العبور على حدودنا مع العراق لم تتأثر باكتشاف وكر إرهابي

جى بي سي نيوز  :- أكدت مصادر في وزارة النقل ، أن حركة المسافرين وشاحنات نقل البضائع بين الأردن والعراق لم تتأثر باكتشاف وكر إرهابي تابع لتنظيم داعش الشهر الماضي، في غرب العراق قرب الحدود الأردنية.

وأضافت المصادر : أنه ورغم وجود تعزيزات أمنية أردنية غير اعتيادية على الحدود، إلا أن المعبر الحدودي بين البلدين بقي يعمل بكامل طاقته.
فيما أوضحت مصادر أمنية : أن الحدود تراقب بشكل دقيق على مدار الساعة منعاً لأي محاولة اختراق من قبل التنظيم الإرهابي للأراضي الأردنية  ، وفقأ لـ24.
ويتبادل الأردن والعراق مؤخراً أكثر من 250 شاحنة محملة بالبضائع تمر يومياً من معبر "طريبيل الكرامة" الحدودي بين البلدين، بعد عامين على إعادة افتتاحه في 30 أغسطس (آب) 2017 .
وأغلق معبر "طريبيل" لمدة 3 سنوات بسبب تعرضه لهجمات انتحارية من خلايا داعش النائمة في غرب العراق، وهو ما أخر إعادة افتتاحه بين البلدين قاطعاً الشريان الحيوي للبضائع الأردنية إلى الأسواق العراقية.

جي بي سي نيوز

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