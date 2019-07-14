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قتلى وجرحى بقصف "سوري وروسي" لمناطق خفض التصعيد

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قتلى وجرحى بقصف "سوري وروسي" لمناطق خفض التصعيد قتلى وجرحى بقصف "سوري وروسي" لمناطق خفض التصعيد

جي بي سي  نيوز :- قتل 5 مدنيين وجرح 27 آخرين، الخميس، في قصف لطائرات النظام السوري والروسي على منطقة خفض التصعيد شمالي سوريا.

وأفادت مصادر محلية، أن طائرات النظام وروسيا قصفت اليوم مدينتي جسر الشغور وخان شيخون، وقرية كفر، الواقعة جميعها ضمن منطقة خفض التصعيد.

وأفادت مصادر في الدفاع المدني (الخوذ البيضاء)، أن 5 مدنيين قتلوا، وجرح 27 آخرين في قصف طائرات النظام على المناطق المذكورة.

من جانبه، قال مرصد تعقب حركة الطيران التابع للمعارضة في حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، إن طائرة حربية روسية استهدفت سيارة إسعاف ومركزا للدفاع المدني في مدينة خان شيخون، دون أنباء عن وقوع خسائر بشرية.

ومنذ 25 نيسان/ أبريل الماضي، يشن النظام السوري وحلفاؤه حملة قصف عنيفة على منطقة "خفض التصعيد"، التي تم تحديدها بموجب مباحثات أستانة، بالتزامن مع عملية برية.

ومنتصف أيلول/ سبتمبر 2017، أعلنت الدول الضامنة لمسار أستانة (تركيا وروسيا وإيران) التوصل إلى اتفاق ينص على إنشاء منطقة خفض تصعيد بمحافظة إدلب ومحيطها.

ويقطن المنطقة حاليا نحو 4 ملايين مدني، بينهم مئات الآلاف ممن هجرهم النظام من مدنهم وبلداتهم على مدار السنوات الماضية، في عموم البلاد,وفق عربي 21.

وكانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان قالت في تقرير حديث إن 487 مدنيا قتلوا في قصف النظام وحلفائه على منطقة "خفض التصعيد" خلال الفترة بين 26 نيسان/ أبريل، و23 حزيران/ يونيو الماضيين.

جي بي سي نيوز

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