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سوريا: مقتل 6 مدنيين وجرح 8 بقذائف على حلب الجديدة

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© Photo / Public domain

دمشق - سبوتنيك. وأفاد مصدر بالشرطة السورية لسبوتنيك بـ"مقتل 6 أشخاص وإصابة 8 آخرين بسقوط قذائف صاروخية على حي حلب الجديدة".

وحسب وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) "استشهد ستة مدنيين وأصيب 9 آخرون بينهم طفلة بجروح نتيجة اعتداء مجموعات إرهابية بالقذائف الصاروخية على محيط القصر البلدي وحيي حلب الجديدة ومنيان بمدينة حلب".

وأفاد مراسل (سانا) في حلب بأن المجموعات الإرهابية المنتشرة بالريف الغربي "جددت مساء اليوم استهدافها بالقذائف الصاروخية حيي حلب الجديدة ومنيان ما تسبب باستشهاد ستة مدنيين وإصابة 8 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة".

وأشارت الوكالة إلى أنه "تم نقل جرحى الاعتداءات الإرهابية إلى مشفيي الرازي والجامعة لتلقي الإسعافات الطبية والعلاج اللازم".

وكانت (سانا) قد ذكرت في وقت سابق اليوم أن "إرهابيين يتحصنون عند الأطراف الغربية للمحافظة اعتدوا على المدينة بقذيفة صاروخية سقطت في محيط القصر البلدي ما أدى إلى إصابة طفلة بجروح طفيفة ووقوع أضرار مادية في المكان".

وتم نقل الطفلة إلى مشفى الرازي لتلقي العلاج.

وأصيب في الـ21 من مايو/ أيار الماضي 6 مدنيين بجروح جراء اعتداء التنظيمات الإرهابية بالقذائف على حي مساكن السبيل ومحيط دوار شيحان بمدينة حلب.

SputnikNews

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