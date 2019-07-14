صفقة اليوم.. خصم 93% لتعلم تصميم واجهة وتجربة المستخدم UI/UX  

تعلم تصميم واجهات تطبيقات الأجهزة المحمولة وابدأ العمل الحر Mobile Design Master Class: Learn UI/UX & Start Your Freelancing Career

عدد الدروس: 100

المدة: 5 ساعات

وقت الوصول للمحتوى: مدى الحياة

الحصول على شهادة بعد إتمام الدورة التدريبية

اللغة: الإنجليزية

التوفر: أونلاين

ستتعلم كيف تبدأ من نقطة الصفر مع فكرة التطبيق؟ وكيفية استخدام أدوات التصميم الأساسية، لتصميم واجهة المستخدم، مثل استخدام Adobe Adobe Photoshop لتصميم (UI)، بالإضافة إلى تحليل أنماط سلوك المستخدم، وتحليل تعليقات المستخدمين ومراعاتها في تصميم المنتج لتسهيل تسويق منتجك.

السعر الأصلي قبل الخصم: 200 دولارِِ

السعر الحالي بعد الخصم: 12.99 دولارًا

نسبة الخصم: 93%.

الحصول على الصفقة: من هنا.

يعتبر مجال تصميم واجهة وتجربة المستخدم والمعروف اختصارًا UI/UX Design؛ من أهم مجالات التصميم وأكثرها انتشارًا في الفترة الأخيرة، فبالإضافة إلى أنه من مجالات التصميم الجديدة إلا أنه اكتسب أهمية كبيرة لارتباطه بمجال تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة، ومواقع الويب، حيث يتوقف عليه نجاح أي موقع أو تطبيق.

تصميم واجهة المستخدم (User Interface (UI؛ يركز على الرسوميات والأشكال ضمن واجهات التطبيقات والمواقع، أما تجربة المستخدم (User Experience (UX؛ فتركز على التفاعل بين العميل والمنتج بشكل كامل، لذلك فهي تحدد ما إذا كان المستخدم سيرغب في استخدام هذا الموقع أو التطبيق أم أنه سيقرر البحث عن بديل أسهل في التعامل.

وبناءً على ذلك؛ فالعلاقة بين التخصصين مهمة جداً، حيث يكمل كل منهما الآخر أثناء مراحل التصميم الأولى للمنتج أو التطبيق، وحتى في المراحل التالية أثناء عملية التطوير.

إذا كنت تفكر في احتراف مجال تصميم واجهة وتجربة المستخدم UI/UX Design، فنحن نقدم لك اليوم هذه الدورة التدريبية (Mobile Design Master Class: Learn UI/UX) لتساعدك على بدء العمل الحر في هذا المجال.

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عادة يبلغ سعر هذه الدورة التدريبية 200 دولارِِ، ولكن الآن يمكنك الحصول عليها بخصم يصل إلى 93 في المئة من سعرها المعتاد؛ لتصبح بسعر 12.99 دولارًا فقط، وذلك لفترة محدودة لزوار البوابة العربية للأخبار التقنية.

بحصولك على هذه الدورة ستتعلم كيف تبدأ من نقطة الصفر مع فكرة التطبيق، وفهم احتياجات المستخدم، وكيفية استخدام أدوات التصميم الأساسية، لتصميم واجهة المستخدم مع 5 ساعات من المحتوى مقسمة على 100 درس.

كما ستتعرف على كيفية استخدام Adobe Photoshop لتصميم واجهة المستخدم (UI)، وكيفية تحليل أنماط سلوك المستخدم، وتحليل تعليقات المستخدمين ووضعها في تصميم المنتج لتسهيل تسويق منتجك.

ومن خلال القيام بالمهام وحل الاختبارات والممارسة العملية، ستتعلم كيفية تصميم تطبيقات سهلة الاستخدام، وجذابة للمستخدم، كما يمكنك تطبيق المهارات التي تتعلمها لتصميم التطبيقات على نظامي التشغيل (آي أو إس) iOS، و(أندرويد) Android.

كما توفر لك هذه الصفقة الوصول للمحتوى مدى الحياة، والحصول على شهادة تفيد إتمامك للدورة، وهو ما يمكنك تضمينه في سيرتك الذاتية أو في ملفك المهني.

الحصول على الصفقة: من هنا.