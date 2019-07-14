الخرافي: "زين السعودية" مستمرة بترقية الشبكة وتعزيز التدفقات

الرياض ـ مباشر: قال نائب رئيس مجلس إدارة شركة زين السعودية ونائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في مجموعة زين، إن الفترة الماضية، شهدت المزيد من التطورات الإيجابية على صعيد عمليات الشركة التشغيلية، وهو ما انعكس على مستويات النمو لمؤشراتها المالية.

وأضاف بدر ناصر الخرافي، وفقا لبيان اطلع عليه "مباشر اليوم الأحد، أن الشركة مستمرة باستثماراتها في ترقية الشبكة، والتوسع في خدمات الألياف الضوئية للمنزل.

وأشار إلى أن الأداء الاستثنائي للشركة جاء بفضل الاستمرار في الالتزام الجاد بتنفيذ استراتيجية التحول، والاستفادة من نمو قطاع البيانات والخدمات الرقمية.

كما أوضح أن نجاح الشركة في إبرام اتفاقية مرابحة مع تحالف من بنوك إقليمية، يعكس ثقة المؤسسات المالية في استراتيجية التحول الرقمي لدى الشركة.

وتابع: "هذه الخطوة ستدعم عمليات الشركة، وتمنحها قدرات أفضل لاستكشاف فرص النمو في مجالات الخدمات الرقمية التي قد تنشأ في المستقبل".

وكشف الخرافي أن زين السعودية تعمل على تنويع محفظة أعمالها، وتسخير قدراتها لمواكبة تأثيرات الاقتصاد الرقمي، حيث تعكف حاليا على توفير تطبيقات واستخدامات تقنيات الجيل الخامس.

وبين أن الاستثمارات التي تقوم بها شركة زين واعتمادها المستمر للتكنولوجيات الحديثة يدعم التطورات الإيجابية التي تشهدها البيئة الاستثمارية والاقتصادية، في المملكة.

وأعلنت "زين السعودية"، اليوم الأحد عن نتائجها المالية للربع الثاني والنصف الأول من 2019، والتي أظهرت تحقيق صافي ربح بلغ 130 مليون ريال، مقابل خسائر بنحو 38 مليون ريال للربع المماثل من 2018.

وأفادت الشركة بأن نتائجها المالية عن فترة الربع الثاني من العام الجاري شهدت استمرارا لنمو مؤشراتها المالية، وهو ما يعكس عمليات التحول الجذرية التي تمر بها العمليات التشغيلية للشركة.

وبينت أن هذه النتائج جاءت مدفوعة بتزايد أعداد مشتركي خدمات البيانات، وتنامي استهلاك المحتوى الترفيهي، ونمو عمليات الشركة بقطاع المشاريع والأعمال.

ترشيحات:

سهم "زين السعودية" يقفز لأعلى مستوياته منذ 2015..عقب النتائج الربعية

المياه السعودية: استكمال التحول الرقمي نهاية الربع الأول من 2020

"الخُبر" أغلى المدن السعودية بتكلفة المعيشة.. ودبي تتصدر بالخليج

إمارة مكة تعلن عن عدد الحجاج المتوقع لهذا العام

الحكومة السعودية تطلق خدمة العمل المؤقت بموسم الحج عبر "أجير"

أرامكو السعودية تعلن عن أسعار الوقود للربع الثالث

اليوم.. بدء اكتتاب الأفراد في أسهم عطاء التعليمية