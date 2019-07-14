أخبار عاجلة

أنا وماما - لقاء مع خبيرة التغذية د.دعاء سهيل | 17-7-2019 -
تونس ونيجيريا.. مواجهة بين النسور لحجز مكان بين ثلاثي إفريقيا للكبار -
أبرز ما تناولته عناوين الصحف العالمية عن بطولة أمم إفريقيا - الأربعاء 17 يوليو 2019 -
هل تؤثر نتيجة مباراة الجزائر والسنغال على مسيرة جمال بلماضي مع المنتخب الجزائري؟ -
بعد إقالته من تدريب الكاميرون.. هل فشل سيدورف فى مسيرته مع الأسود؟ -
مورجان ستانلي: الإسترليني قد يتراجع لمستوى التعادل أمام الدولار -
ترخيص هيئة السوق المالية لشركة الصكوك الوطنية لتقديم خدمات أعمال الأوراق المالية -
قطاع التأجير يهبط بأرباح "التعمير" 6% في الربع الثاني -
تعليق الدوحة على ضبط أسلحة قطرية بحوزة متطرفين بإيطاليا -
إعلان شركة الرياض للتعمير عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول 2019م -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

الخرافي: "زين السعودية" مستمرة بترقية الشبكة وتعزيز التدفقات

Google+ Print
الخرافي: "زين السعودية" مستمرة بترقية الشبكة وتعزيز التدفقات الخرافي: "زين السعودية" مستمرة بترقية الشبكة وتعزيز التدفقات

الرياض ـ مباشر: قال نائب رئيس مجلس إدارة شركة زين السعودية ونائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في مجموعة زين، إن الفترة الماضية، شهدت المزيد من التطورات الإيجابية على صعيد عمليات الشركة التشغيلية، وهو ما انعكس على مستويات النمو لمؤشراتها المالية.  

وأضاف بدر ناصر الخرافي، وفقا لبيان اطلع عليه "مباشر اليوم الأحد، أن الشركة مستمرة باستثماراتها في ترقية الشبكة، والتوسع في خدمات الألياف الضوئية للمنزل.

وأشار إلى أن  الأداء الاستثنائي للشركة جاء بفضل الاستمرار في الالتزام الجاد بتنفيذ استراتيجية التحول، والاستفادة من نمو قطاع البيانات والخدمات الرقمية.

كما أوضح أن نجاح الشركة في إبرام اتفاقية مرابحة مع تحالف من بنوك إقليمية، يعكس ثقة المؤسسات المالية في استراتيجية التحول الرقمي لدى الشركة.

وتابع: "هذه الخطوة ستدعم عمليات الشركة، وتمنحها قدرات أفضل لاستكشاف فرص النمو في مجالات الخدمات الرقمية التي قد تنشأ في المستقبل".

وكشف الخرافي أن زين تعمل على تنويع محفظة أعمالها، وتسخير قدراتها لمواكبة تأثيرات الاقتصاد الرقمي، حيث تعكف حاليا على توفير تطبيقات واستخدامات تقنيات الجيل الخامس.

وبين أن الاستثمارات التي تقوم بها شركة زين واعتمادها المستمر للتكنولوجيات الحديثة يدعم التطورات الإيجابية التي تشهدها البيئة الاستثمارية والاقتصادية، في المملكة.

وأعلنت "زين السعودية"، اليوم الأحد عن نتائجها المالية للربع الثاني والنصف الأول من 2019، والتي أظهرت تحقيق صافي ربح بلغ 130 مليون ريال، مقابل خسائر بنحو 38 مليون ريال للربع المماثل من 2018.

وأفادت الشركة بأن نتائجها المالية عن فترة الربع الثاني من العام الجاري شهدت استمرارا لنمو مؤشراتها المالية، وهو ما يعكس عمليات التحول الجذرية التي تمر بها العمليات التشغيلية للشركة.

وبينت أن هذه النتائج جاءت مدفوعة بتزايد أعداد مشتركي خدمات البيانات، وتنامي استهلاك المحتوى الترفيهي، ونمو عمليات الشركة بقطاع المشاريع والأعمال.

ترشيحات:

سهم "زين السعودية" يقفز لأعلى مستوياته منذ 2015..عقب النتائج الربعية

المياه السعودية: استكمال التحول الرقمي نهاية الربع الأول من 2020

"الخُبر" أغلى المدن السعودية بتكلفة المعيشة.. ودبي تتصدر بالخليج

إمارة مكة تعلن عن عدد الحجاج المتوقع لهذا العام

الحكومة السعودية تطلق خدمة العمل المؤقت بموسم الحج عبر "أجير"

أرامكو السعودية تعلن عن أسعار الوقود للربع الثالث

اليوم.. بدء اكتتاب الأفراد في أسهم عطاء التعليمية

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
اعلان من شركة المصافي العربية السعودية (ساركو) (المدعية) عن أخر التطورات المستجده في قضيتها المرفوعة ضد شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو) (المدعى عليها)

اعلان من شركة المصافي العربية السعودية (ساركو) (المدعية) عن أخر التطورات المستجده في قضيتها المرفوعة ضد شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو) (المدعى عليها)

"نزاهة": نظام المنافسات والمشتريات الحكومية بالسعودية يُعزز الشفافية ومكافحة الفساد

"نزاهة": نظام المنافسات والمشتريات الحكومية بالسعودية يُعزز الشفافية ومكافحة الفساد

السعودية تبدأ في توزيع "الهدايا" على مليون حاج

السعودية تبدأ في توزيع "الهدايا" على مليون حاج

التجارة السعودية تتيح تراخيص التخفيضات الموسمية لعيد الأضحى

التجارة السعودية تتيح تراخيص التخفيضات الموسمية لعيد الأضحى