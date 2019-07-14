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قائد شرطة محافظة حلب السورية يوضح حقيقة سفاح المدينة

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قائد شرطة محافظة حلب السورية يوضح حقيقة سفاح المدينة قائد شرطة محافظة حلب السورية يوضح حقيقة سفاح المدينة

أعلن السيد اللواء قائد شرطة محافظة حلب، أنه من خلال التحقيق لايوجد جرم في المحافظة وإن الإمرأة (ه. س) كانت تعاني من وضع صحي ونفسي حيث أقدمت على رمي نفسها من سطح أحد الأبنية في حي الفرقان مما أدى إلى وفاتها.

وعلى صعيد آخر فقد قام قائد شرطة محافظة حلب بتكريم نزلاء سجن حلب المركزي الذين تقدموا لامتحانات الشهادة الثانوية العامة في مركز امتحان سجن حلب المركزي ونجحوا فيها.

وحث قائد الشرطة النزلاء على متابعة الدراسة وتشجيع زملائهم للدراسة لما لهذا الموضوع من أهمية في إصلاح الشخصية، وهو الطريق الصحيح للدخول إلى المجتمع.

ونوه قائد الشرطة إلى أنه سيتم تقديم كافة التسهيلات اللازمة والمتعلقة بهذا الجانب.

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