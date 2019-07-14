وزیر الخارجیة الكویتي یستقبل الممثلة العلیا للاتحاد الأوروبي

وخلال اللقاء أشاد الشيخ صباح بعمق العلاقات الوثیقة والعریقة التي تربط دولة الكویت مع الاتحاد الأوروبي، وھنأ موغیریني بافتتاح مقر بعثة الاتحاد لدى البلاد، بشكل رسمي، خلال الاحتفال الذي سیقام بھذه المناسبة، اليوم، الأحد. وذلك وفقا لـ"وكالة الأنباء الكويتية".

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وأشار إلى أن افتتاح مقر البعثة في الكویت یعد نتیجة طبیعیة للتطور المستمر والإیجابي الذي شھدته مسیرة التعاون المثمرة والمتواصلة بین الجانبین، وأثنى على الدور الكبیر الذي یضطلع به الاتحاد ومساھماته البارزة والمھمة في سبیل إرساء عناصر الأمن والاستقرار على المستویین، الإقلیمي والدولي.

من جھتھا، جددت موغیریني الإعراب عن الاعتزاز بالعمل المشترك الوطید الذي یربط بین دولة الكویت والاتحاد الأوروبي، وسعادتھا بإجراء ھذه الزیارة لافتتاح مقر بعثة الاتحاد لدى البلاد.

وقالت موغیریني:

إن ھذه الخطوة خیر دلیل على التقارب الشدید بین الجانبین، ویعكس الرغبة الصادقة للاتحاد الأوروبي بتعزیز العلاقات مع الكویت بشكل أكبر كما أعادت التنویه بدور دولة الكویت ومساعیھا لدعم الجھود الإقلیمیة والدولیة الرامیة إلى تعزیز الأمن والسلام، ومعالجة الأزمات في ھذه الأوقات الصعبة التي تمر بھا المنطقة.

وقد أقام الشیخ صباح خالد الحمد الصباح مأدبة عشاء عمل رسمیة على شرف الضیفة والوفد المرافق لھا.