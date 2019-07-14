" المهندسين الأردنيين " تؤكد انها الجهة المعنية بتسجيل وتصنيف المكاتب الهندسية

جى بي سي نيوز - : أكدت نقابة المهندسين وهيئة المكاتب والشركات الهندسية انها الجهة المعنية حسب القانون بتسجيل وتصنيف المكاتب الهندسية.

واضافت في بيان لها ردا على محاولة بعض اصحاب المكاتب الهندسية تشكيل اطر لها خارج النقابة، ان النقابة تقوم بدورها في في هذا الاطار على أكمل وجه ضمن تعليمات محددة يتم من خلالها متابعة الشركات والمكاتب الهندسية بشكل دائم.

واشارت النقابة ان وزارة الاشغال العامة والاسكان قامت مؤخرا بتشكيل لجنة ضمت عضويتها نقابة المهندسين وهيئة المكاتب الهندسية بهدف توسيع قاعدة الشركات والمكاتب الهندسية للتأهيل والمشاركه بالعطاءات والمشاريع التي تطرحها الدولة لديها والربط الالكتروني مع الوزاره لضمان سير الإشراف بافضل الاليات والتنسيق المستمر ، ضمن التعاون المستمر مع نقابة المهندسين وآليات العمل المعتمدة.

واوضحت ان الاعلان الصادر عن وزارة الاشغال العامة والاسكان يتعلق باطر عملها وليس له علاقة بصلاحيات ومجالات عمل نقابة المهندسين الأردنيين .

وفيما يتعلق بالاشراف الهندسي من خلال الدائرة الهندسية في النقابة، اوضح البيان ان النقابة تبذل جهود كبيرة في متابعة المشاريع والتفقد الدوري لتلك المشاريع من حيث وجود المهندس المشرف و تحقيق عناصر السلامة العامة ، لما فيه مصلحة الوطن والمواطن .