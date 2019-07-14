أخبار عاجلة

التحول الرقمي والأمن السيبراني على رأس التحديات في المنطقة -
مقتل 13 من الحوثيين في محاولة تسلل لمواقع الجيش بالضالع -
الأخبار- مصر تستضيف الاجتماع السادس للجنة العسكرية المشتركة المصرية السودانية -
8 الصبح - "التضامن": بدء تشغيل مكتب مصر للطيران لطبع تذاكر حجاج الجمعيات الأهلية -
8 الصبح - اليوم .. تونس تواجه السنغال والجزائر ضد نيجيريا في نصف نهائي كأس الأمم الافريقية -
8الصبح - حلقة الاحد مع آية جمال الدين 14/7/2019 - الحلقة الكاملة -
الأخبار- تواصل أعمال الاجتماع التشاوري بين اعضاء مجلس النواب الليبي في القاهرة -
الأخبار- السنغال تحلم بالوصول للمباراة النهائية على حساب تونس -
الأخبار- الجزائر تحلم بتجاوز عقبة نيجيريا في طريق التتويج بـ "الكان" -
الأخبار- تونس تواجه اختباراً قوياً أمام السنغال في نصف نهائي كان 2019 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

الخارجية السورية: لا مستقبل لهذه الأمة إلا عندما تنضم إلى محور المقاومة

Google+ Print
الخارجية السورية: لا مستقبل لهذه الأمة إلا عندما تنضم إلى محور المقاومة الخارجية السورية: لا مستقبل لهذه الأمة إلا عندما تنضم إلى محور المقاومة

أكد المقداد أن التجارب التي تمت على الأرض السورية أو بعض مناطق لبنان أو الهجمة الغربية على الدولة الإيرانية والمؤامرات الأمريكية والنوايا الهستيرية التي نسمعها كل يوم ضد الثورة الإسلامية أثبتت جميعها أن محور المقاومة مستمر وأنه لم يعد كما كان بل أصبح محورا يقوم على التنسيق المباشر والتخطيط المشترك ومواجهة عدو واحد هو العدو الإسرائيلي الذي يقف خلف كل الأعمال الإرهابية التي تتم في سوريا.

وأشار في حديثه لموقع المنار أنه سيثبت التاريخ أن إسرائيل كانت خلف كل إرهابي حاول الانقضاض على انجازات سوريا ودورها في المنطقة مشيرا أن من يقف ضد سوريا في هذ المعركة إنما يقف الى جانب إسرائيل واهدافها في تفتيت واضعاف المنطقة بما في ذلك من يعتقد في دول الخليج انه سيكون بمنأى عن ذلك.

ونوه المقداد إلى أنه لا مستقبل لهذه الامة إلا عندما تنضم إلى محور المقاومة لأنه محور الشرف والعزة والانتصار ويجب ان لا يتردد احد في دعم محور المقاومة والانضمام اليه ونحن نرحب بأي دعم يتلقاه بدلا من الدعم الذي يعطيه البعض بسخاء للولايات المتحدة لكي تعتدي على سوريا وتعتدي “اسرائيل” على لبنان وتدمر بلداننا واحدا تلو الآخر.

وعن المسار السياسي لفت المقداد انه الاجتماعات الـ13 التي عقدت كان كل واحد منها خطوة متقدمة.

وتابع نائب وزير الخارجية السوري انه سيناقش في الاجتماع القادم في نور سلطان بشكل عملي تقييم لما حدث فمثلا وقف اطلاق النار في ادلب لم يتحقق نتيجة جرائم حكومة أردوغان بحق شعبنا في ادلب ودعمها للمجموعات الارهابية بما فيها جبهة النصرة المصنفة ارهابية، يجب ان تناقش مثل هذه المواضيع لأنه لا يجوز ان يستمر هدر الدم السوري من قبل هذه الاطراف بلا معنى الا انتقاما لفشلهم في اخضاع سوريا وهذا لن يتحقق اطلاقا ولو كان ثمن ذلك آخر طفل سوري.

واكد المقداد انهم يجب ان يتراجعوا بدل ان يفرطوا بامكانياتهم في اماكن لا مصلحة لهم بها، فعهود الاستعمار والهيمنة انتهت ويجب ان يعرفوا ان الشعب السوري وشعوب المنطقة الحرة ومحور المقاومة لن يقبلوا بذلك.

SputnikNews

مواضيع متعلقة
مقتل 13 من الحوثيين في محاولة تسلل لمواقع الجيش بالضالع

مقتل 13 من الحوثيين في محاولة تسلل لمواقع الجيش بالضالع

المبعوث الأممي لليمن: قلقون من الحكم بإعدام 30 شخصا في صنعاء

المبعوث الأممي لليمن: قلقون من الحكم بإعدام 30 شخصا في صنعاء

الإمارات تعتزم تقديم مساعدات دوائية للسودان بقيمة 60 مليون دولار

الإمارات تعتزم تقديم مساعدات دوائية للسودان بقيمة 60 مليون دولار

"حماس" تنفذ عملية اختراق واسعة في صفوف الجيش الإسرائيلي

"حماس" تنفذ عملية اختراق واسعة في صفوف الجيش الإسرائيلي