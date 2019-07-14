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مسؤولون إيرانيون يعقدون اجتماعا في السعودية... ماذا يحدث في المملكة

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وذكرت الوكالة أن الاجتماع هو الأول لمجلس التنسيق بين بعثة قائد الثورة الإسلامية ومنظمة الحج والزيارة، برئاسة ممثل الولي الفقيه في شؤون الحج والزيارة رئيس بعثة الحجاج الإيرانيين عبد الفتاح نواب.

© Sputnik . Alexey Drujinin

وأشارت الوكالة إلى أن مسؤولي الحج واللجان العاملة في المدينة المنورة ومكة المكرمة قدموا تقارير منفصلة اعتبروا فيها الظروف لاستقبال الحجاج وأداء المناسك بأنها جيدة.

ونقلت عن ممثل الولي الفقيه في شؤون الحج القول إن "حج العام الجاري قد بدأ في أجواء هادئة وسيؤدي الحجاج حجا مقبولا إن شاء الله تعالى ويعودون إلى الوطن بعزة وسلام بعونه تعالى في ظل جهود ومساعي جميع المعنيين في المجالات التنفيذية والثقافية والطبية".

من جانبه، أكد رئيس منظمة الحج والزيارة الإيرانية، علي رضا رشيديان، خلال الاجتماع ضرورة تقديم الخدمات المدرجة في الاتفاق والعقود الموقعة مع الجانب السعودي للحجاج.

وطلب رشيديان من مسؤول اللجنة القنصلية التابعة لوزارة الخارجية الإيرانية اتخاذ التدابير اللازمة لدعم الحجاج الإيرانيين بالتنسيق مع اللجان العاملة في المدينة المنورة ومكة المكرمة، بحسب "إرنا".

SputnikNews

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