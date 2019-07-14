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يجلس وحيدا... ضجة بسبب صورة أمير قطر

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يجلس وحيدا... ضجة بسبب صورة أمير قطر يجلس وحيدا... ضجة بسبب صورة أمير قطر

ونشر الشيخ خليفة بن حمد، شقيق أمير قطر، صورة للشيخ تميم بن حمد، وهو يجلس وحيدا على طاولة في مقهى، من دون أن يشير إلى مكان هذا المقهى أو تاريخ تصويرها.

واكتفى شقيق أمير قطر، بنشر تعليق وحيد على تلك الصورة قائلا "حافظه ربي".

وأحدثت الصورة موجة كبيرة من التفاعل، عبر مواقع التواصل، حيث تداولها الآلاف، فيما قال البعض إنها تأتي خلال زيارة أمير قطر إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وتباينت ردود الفعل ما بين مؤيدين لقطر يتحدثون عن تواضع أمير قطر بجلوسه في مقهى كشخص عادي، وما بين منتقدين يرونها دلالة على التجاهل الذي شهده خلال زيارته إلى الولايات المتحدة.

واختتم أمير قطر، زيارة إلى الولايات المتحدة التقى خلالها عدد من المسؤولين الأمريكيين وعلى رأسهم الرئيس الأمريكي، دونالد .

وكانت قطر قد أعلنت أن أمير البلاد سيبدأ زيارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية بدءا من يوم 9 يوليو/ تموز الجاري.

وأشارت وكالة الأنباء القطرية إلى أن أمير قطر سيبحث في الزيارة "أوجه تطوير التعاون الاستراتيجي القائم بين البلدين في مختلف المجالات، وتبادل الآراء حول أبرز المستجدات في المنطقة والعالم".

وأعلن البيت الأبيض، في يونيو/ حزيران، أن الزيارة ستتناول الروابط الاقتصادية والأمنية إلى جانب قضايا مكافحة الإرهاب.

SputnikNews

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