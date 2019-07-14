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ساجيمكوم تنشر دراسة جدوى لتزويد أكثر من 100 قرية في مدغشقر بالكهرباء

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ساجيمكوم تنشر دراسة جدوى لتزويد أكثر من 100 قرية في مدغشقر بالكهرباء ساجيمكوم تنشر دراسة جدوى لتزويد أكثر من 100 قرية في مدغشقر بالكهرباء

اقشت هذه الدراسة جدوى إيصال الكهرباء إلى 142 قرية في مدغشقر؛ وهي مبادرة ليست بغريبة على "ساجيمكوم"، التي كانت رائدة في أنشطة الهندسة والإمداد والبناء لصالح مشاريع توصيل الكهرباء في المناطق الريفية منذ عام 2017. وقد تولت الدراسة، التي أجريت لصالح وكالة تنمية الكهرباء الريفية (ADER)، إمكانات توليد الكهرباء المائية في 15 قرية ملغاشية.

تمّ تسهيل المشروع من قبل المديرية العامة للخزينة الفرنسية بتمويل من صندوق الدراسات والمساعدة للقطاع الخاص (FASEP). وقد جرى إختيار القرى إثر دراسة أجريت بالتعاون مع وكالة تنمية الكهرباء الريفية (ADER)، بين سبتمبر من عام 2018 ومايو من عام 2019. وشكّل الدعم المقدم من شركة التصميم "إتش إيه سي إس إي" والدراسات الاجتماعية والاقتصادية لشركة "فونديم" والدراسة ذات الصلة بطاقة توليد الكهرباء النهرية من "غينار إنرجي" عاملاً حيوياً في نتائج هذه الدراسة. كما كانت الخبرة طويلة الأمد التي تتمتع بها شركة "ساجيمكوم" في مجال توصيل الكهرباء الريفية وحضورها في مدغشقر منذ أكثر من 20 عاماً، عاملاً قيّماً في هذا المشروع.

 

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