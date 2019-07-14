أخبار عاجلة

التحول الرقمي والأمن السيبراني على رأس التحديات في المنطقة -
مقتل 13 من الحوثيين في محاولة تسلل لمواقع الجيش بالضالع -
الأخبار- مصر تستضيف الاجتماع السادس للجنة العسكرية المشتركة المصرية السودانية -
8 الصبح - "التضامن": بدء تشغيل مكتب مصر للطيران لطبع تذاكر حجاج الجمعيات الأهلية -
8 الصبح - اليوم .. تونس تواجه السنغال والجزائر ضد نيجيريا في نصف نهائي كأس الأمم الافريقية -
8الصبح - حلقة الاحد مع آية جمال الدين 14/7/2019 - الحلقة الكاملة -
الأخبار- تواصل أعمال الاجتماع التشاوري بين اعضاء مجلس النواب الليبي في القاهرة -
الأخبار- السنغال تحلم بالوصول للمباراة النهائية على حساب تونس -
الأخبار- الجزائر تحلم بتجاوز عقبة نيجيريا في طريق التتويج بـ "الكان" -
الأخبار- تونس تواجه اختباراً قوياً أمام السنغال في نصف نهائي كان 2019 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

الجيش اليمني يتهم "أنصار الله" بالدفع بتعزيزات جنوب الحديدة عشية اجتماع للجنة الانتشار

Google+ Print

القاهرة - سبوتنيك. ونقل المركز الإعلامي لألوية العمالقة التابعة للجيش، عن وحدة الرصد والمتابعة في القوات المشتركة، إن "الحوثيين دفعوا بتعزيزات جديدة نحو مديرية التحيتا جنوب الحديدة".

© REUTERS / Khaled Abdullah

وأضافت أن "التعزيزات بدأت بعملية انتشار واسعة وسط مزارع الزبروق والنهاري وأهيف في الجهة الخلفية من مصنع الثلج الواقع جنوب غربي مدينة التحيتا".

في السياق، ذكر الجيش أن "الحوثيين شنوا قصفاً مكثفاً بالمدفعية وأسلحة ثقيلة على الأحياء المحررة داخل مدينة الحديدة".

على صعيد آخر، اتهم رئيس الفريق الحكومي في لجنة تنسيق إعادة الانتشار للقوات من موانئ ومدينة الحديدة، اللواء الركن صغير بن عزيز، "الحوثيين بتقييد حركة رئيس اللجنة الفريق مايكل لوليسغارد في مدينة الحديدة بإغلاقهم كافة المعابر داخل المدينة".

وأضاف اللواء بن عزيز، وهو قائد العمليات المشتركة في الجيش اليمني، في تغريدة على "تويتر"، أن "اللجنة ستعقد اليوم اجتماعاً مشتركا على متن سفينة في عرض البحر قبالة مدينة الحديدة".

وأشار بن عزيز، إلى أن "إغلاق الحوثيين كافة المعابر داخل مدينة الحديدة يخالف الفقرة 10 من اتفاق ستوكهولم"، ساخراً من المبعوث الأممي بالقول إن "المبعوث سوف يشكر الحوثيين على ذلك"، في اتهام ضمني بعدم حياديته.

ويأتي اجتماع اللجنة بعد نحو شهرين من وقف أعمالها عقب فشل تنفيذ المرحلة الأولى من خطة إعادة انتشار القوات من موانئ الحديدة، على خلفية رفض اليمنية إعلان "أنصار الله" التنفيذ من طرف واحد، مشترطةً تشكيل لجان رقابة مشتركة من الطرفين للتنفيذ.

SputnikNews

مواضيع متعلقة
بيان من الحكومة السعودية بشأن الحجاج القطريين

بيان من الحكومة السعودية بشأن الحجاج القطريين

بعد القمح والتبغ... الحكومة السورية تقرر دعم الزيتون والموسم مبشر

بعد القمح والتبغ... الحكومة السورية تقرر دعم الزيتون والموسم مبشر

اليوم - بناء علي توجيهات الرئيس السيسي الحكومة تبدأ إجراءات صرف تعويضات أهالي النوبة

اليوم - بناء علي توجيهات الرئيس السيسي الحكومة تبدأ إجراءات صرف تعويضات أهالي النوبة

الحكومة السعودية تطلق خدمة العمل المؤقت بموسم الحج عبر "أجير"

الحكومة السعودية تطلق خدمة العمل المؤقت بموسم الحج عبر "أجير"