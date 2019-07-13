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تكشف لأول مرة... رسالة من خامنئي كانت وراء خطاب نصر الله المفاجئ

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وأفادت وكالة "تسنيم" الدولية للأنباء أن الكعبي شرح في تصريح لم ينشر من قبل، بمناسبة الذكرى الـ13 لحرب يوليو/ تموز 2006، التي شنتها إسرائيل على لبنان، أوضح من خلاله ما دار في لقائه مع السيد نصر الله في تلك الفترة.

© REUTERS / AZIZ TAHER

وأكد الشيخ أكرم الكعبي على عدم وجود توازن في ميزان القوى خلال الحرب، موضحا أن مقاتلي "حزب الله" كانوا يحاربون في حالة من الضيق والشدة، لأن أغلب الدول كانت تدعم إسرائيل.

وأوضح القائد البارز في الحشد الشعبي أنه في تلك الفترة، خرج نصر الله فجأة على الإعلام، وبشر بالنصر الحتمي وفاجأ الجميع، وكانت تلك التصريحات تنشأ من اطمئنان يفوق الحسابات العادية.

وأكد الكعبي أن نصر الله تسلم رسالة من خامنئي، وجاء فيها "أنني أوصي جميع المجاهدين بقراءة دعاء [الجوشن الصغير]"، وبشرنا بالنصر الحتمي، وأن العزة والكرامة ستكون من نصيب المقاومة.

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