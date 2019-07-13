أخبار عاجلة

المبعوث الأممي لليمن: قلقون من الحكم بإعدام 30 شخصا في صنعاء -
الإمارات تعتزم تقديم مساعدات دوائية للسودان بقيمة 60 مليون دولار -
و بكرة أحلى | أحياناً الشيطان بيرمي السم في كلمات بعض الناس شوف إزاي ده بيحصل و إزاي تتجنبه ! -
تطبيق “فيس آب” يشغل الأردنيين -
تعرف على سبب حجب لعبة " ببجي " في الأردن -
تأجيل اجتماع المعارضة السودانية مع المجلس العسكري -
"حماس" تنفذ عملية اختراق واسعة في صفوف الجيش الإسرائيلي -
أكلة بيتي | حلقة كاملة 14 يوليو 2019 | كرات الكوردن بلو - عيش بالخضار - عصير بالكريز و الليمون -
لقمة هنية الحلقة الكاملة 14 يوليو 2019 -
نموذج نجاح الفنانة التشكيلية دينا محمود بالرغم عدم تفوقها في الثانوية العامة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. فيديو
  3. Mbc مصر

وزارة التربية والتعليم تعلن اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2019 اليوم

Google+ Print
مواضيع متعلقة
الغضب خسرك إيه؟

الغضب خسرك إيه؟

رياضة "الكاياك" تعطيك فرصة التمتع بجمال النيل .. تعرف عليها

رياضة "الكاياك" تعطيك فرصة التمتع بجمال النيل .. تعرف عليها

لطلاب الثانوية في الإمارات ..وزير التعليم العالي يكشف مصير أزمة الالتحاق بكليات الطب المصرية

لطلاب الثانوية في الإمارات ..وزير التعليم العالي يكشف مصير أزمة الالتحاق بكليات الطب المصرية

يوسف البلايلي: نريد النهائي بين الجزائر وتونس ليكون بطل إفريقيا منتخباً عربياً

يوسف البلايلي: نريد النهائي بين الجزائر وتونس ليكون بطل إفريقيا منتخباً عربياً