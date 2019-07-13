أخبار عاجلة

تطبيق “فيس آب” يشغل الأردنيين -
تعرف على سبب حجب لعبة " ببجي " في الأردن -
تأجيل اجتماع المعارضة السودانية مع المجلس العسكري -
"حماس" تنفذ عملية اختراق واسعة في صفوف الجيش الإسرائيلي -
أكلة بيتي | حلقة كاملة 14 يوليو 2019 | كرات الكوردن بلو - عيش بالخضار - عصير بالكريز و الليمون -
لقمة هنية الحلقة الكاملة 14 يوليو 2019 -
نموذج نجاح الفنانة التشكيلية دينا محمود بالرغم عدم تفوقها في الثانوية العامة -
السفيرة عزيزة- كيفية استخدام المروحة دون الإصابة بالأمراض -
السفيرة عزيزة - قصة نجاح رائد اعمال محمد الفقي برغم ضعف مجموع الثانوية العامة -
اتفاقية تمويل بين الصندوق الصناعي السعودي وشركة مصدر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

ارتفاع عدد قتلى الهجوم على فندق في الصومال إلى 26 قتيلا

Google+ Print

وأضاف محمد، في بيان نشرته "رويترز"، أن مرشحا رئاسيا في الانتخابات المحلية المقبلة لاقى حتفه أيضا في الهجوم الذي نفذته حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة.

© REUTERS / Feisal Omar

وقالت الشرطة في كيسمايو في وقت سابق اليوم إن عدد القتلى 13.

وأنهت سلطات الأمن الصومالية، اليوم السبت، هجوما إرهابيا شنه مقاتلون من حركة الشباب الإسلامية الإرهابية على فندق بمدينة كيسمايو الساحلية وأسفر عن سقوط ما لا يقل عن 13 قتيلا.

ونقلت وكالة "رويترز" عن ضابط في القوات الصومالية أن العملية الأمنية انتهت بعد ساعات من انطلاقها وهدفها كان القضاء على الإرهابيين الذين استهدفوا الفندق بمدينة كيسمايو.

وأضاف الضابط قائلا "حتى الآن نعرف أن 13 شخصا قتلوا وتم إنقاذ كثيرين والمهاجمون الأربعة قتلوا بالرصاص".

وكان أفراد من تلك الجماعة المرتبطة بتنظيم القاعدة قد اقتحموا الفندق بعد استهدافه بسيارة ملغومة يوم الجمعة في الوقت الذي كان فيه شيوخ قبائل ونواب مجتمعين لمناقشة الانتخابات المحلية المقبلة.

SputnikNews

مواضيع متعلقة
المبعوث الأممي لليمن: قلقون من الحكم بإعدام 30 شخصا في صنعاء

المبعوث الأممي لليمن: قلقون من الحكم بإعدام 30 شخصا في صنعاء

الإمارات تعتزم تقديم مساعدات دوائية للسودان بقيمة 60 مليون دولار

الإمارات تعتزم تقديم مساعدات دوائية للسودان بقيمة 60 مليون دولار

"حماس" تنفذ عملية اختراق واسعة في صفوف الجيش الإسرائيلي

"حماس" تنفذ عملية اختراق واسعة في صفوف الجيش الإسرائيلي

تأجيل اجتماع المعارضة السودانية مع المجلس العسكري

تأجيل اجتماع المعارضة السودانية مع المجلس العسكري