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نجل الرئيس البرازيلي: محمد بن سلمان "ديناميكي"

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نجل الرئيس البرازيلي: محمد بن سلمان "ديناميكي" نجل الرئيس البرازيلي: محمد بن سلمان "ديناميكي"

وأضاف نجل الرئيس البرازيلي في تصريحات لصحيفة "عكاظ" ، إن "المملكة تهدف إلى تنويع الاستثمار والاقتصاد وفقا لرؤية 2030، ونحن نتطلع إلى توقيع اتفاقيات بين البرازيل والسعودية لدفع عجلة التعاون في مجالات الاستثمار".

وأوضح: "نحن نريد أن نكون الشريك الأول للمملكة في أمريكا اللاتينية".

وأشار إلى أن الأمير محمد بن سلمان أشاد بما تفعله البرازيل من تحسينات اقتصادية".

وكشف بولسونارو، أنه قابل محمد بن سلمان لأول مرة أثناء اجتماعه بالرئيس البرازيلي على هامش قمة العشرين، مضيفا أنه لطيف جدا وديناميكي، ويجعل من حوله يشعرون بالراحة أثناء الحديث معه".

وتابع قائلا، "بعد نهاية اللقاء الثنائي مع الرئيس بولسونارو ذهبت وعرفته بنفسي وطلب التواصل معي على "واتساب"، وأخبرني أنه يريد رؤية تحسن ملحوظ في العلاقة بين البلدين قبل زيارة الرئيس البرازيلي للرياض في أكتوبر القادم".

وإدواردو بولسونارو، هو الابن الثالث للرئيس البرازيلي الحالي جايير بولسونارو، ودخل الحياة السياسية في البرازيل عام 2015 عن طريق مجلس النواب، وأعيد انتخابه لدورة ثانية في 2018، ويحظى بشعبية كبيرة، إذ حصد أكثر من 8.1 مليون صوت في انتخابات 2018، ما يعد الأعلى في تاريخ مجلس النواب البرازيلي، وهو الأن يرأس لجنتي الشؤون الخارجية والدفاع الوطني في المجلس.

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