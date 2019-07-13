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الجيش الإسرائيلي: سقوط قذيفة صاروخية أطلقت من غزة صوب الأراضي الإسرائيلية

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وأوضح الجيش في بيان له أن صفارات الإنذار دوت بالقرب من مدينة أشكول القريبة من الحدود مع قطاع غزة، مضيفا أنه تم إطلاق صاروخ واحد باتجاهها.

ولم ترد أي معلومات عن وقوع إصابات أو أضرار جراء إطلاق الصاروخ.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، الاثنين الماضي، إسقاط طائرة مُسيرة قال إنها تسللت من قطاع غزة.

© REUTERS / AMIR COHEN

وكان رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، قال في تصريحات سابقة، إن "سياستي تجاه غزة واضحة وهي إعادة التهدئة، ولكن بموازاة ذلك، نستعد لشن عملية عسكرية واسعة النطاق، إذا لزم الأمر؛ هذه هي تعليماتي للجيش".

وتسببت الطائرات الورقية والبالونات الحارقة التي يطلقها فلسطينيون من قطاع غزة بإحراق مساحات من الأراضي داخل إسرائيل، وقد فرضت السلطات الإسرائيلية قيودا على غزة ردا على إطلاقها.

وتوترت الأوضاع على الحدود بين غزة وإسرائيل منذ انطلاق "مسيرات العودة" الفلسطينية بدءا من احتفالات يوم الأرض في آذار/ مارس 2018 وبشكل أسبوعي، والتي تطورت إلى مواجهات فلسطينية مع القوات الإسرائيلية أسفرت عن مقتل عشرات الفلسطينيين.

وتوصلت إسرائيل والفصائل الفلسطينية لتهدئة في أيار/مايو الماضي، برعاية مصرية وقطرية وأممية، بحسب تقارير صحفية.

SputnikNews

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