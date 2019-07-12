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السعودية تعتمد خطة للطوارئ خلال أسابيع

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السعودية تعتمد خطة للطوارئ خلال أسابيع السعودية تعتمد خطة للطوارئ خلال أسابيع

اعتمد وزير الداخلية خطة طوارئ الحج التى يشارك في تنفيذها 33 جهة حكومية وقد تتطلب مشاركة جهات أخرى لاحقا، حسب صحيفة "اليوم" .

وقال مدير عام الدفاع المدني، الفريق سليمان العمرو، إن اعتماد الخطة خلال موسم الحج القادم تأتي "وفق التحديث الذي شهدته الخطة في ضوء نتائج تنفيذها في موسم حج العام الماضي 1439هـ وما صدر بشأنها من توجيهات للجنة الحج العليا بناءً على تقارير الدروس المستفادة التي ناقشتها في اجتماعاتها".

وأكد أن التطوير المستمر للخطط العامة للطوارئ بالحج يتم وفقا لتوجيهات الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد محمد بن سلمان.

ولفت الفريق العمرو الانتباه إلى أن الخطة اشتملت على جميع الإجراءات الوقائية والتنفيذية للتعامل مع الحالات الطارئة وفق الافتراضات الواردة بالخطة موضحاً بها جميع المهام والمسؤوليات المنوطة بالجهات المشاركة.

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