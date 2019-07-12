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الرئيس بري: سوريا كانت ولا تزال سندا قويا للمقاومة

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أفادت وكالة "سانا" السورية، أن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري قال خلال لقائه اليوم وفد المنظمة العربية للمحامين الشباب المشارك في مؤتمر "النفط والغاز العربي بين التحديات والقانون" المنعقد في بيروت:

© REUTERS / JIM YOUNG

"كانت وما زالت سوريا تمثل سندا قويا للمقاومة وما يستهدف شمالها هو لعبة أمم هدفها إشغال سوريا عن دورها المحوري في مجابهة عدوانية "إسرائيل" ومشاريعها التفتيتية".

وبحسب الوكالة، أكد الرئيس بري أن "المقاومة تشكل قوة ردع وهي عامل مساعد في المعركة السياسية التي يخوضها لبنان للحصول على حقوقه السيادية".

ولفت إلى أن "لبنان انتصر ليس بقوة المقاومة فقط وإنما بوحدة الموقف اللبناني أيضا". مشددا على أن "القضية الفلسطينية ستبقى القضية المركزية لمحور المقاومة وأن القدس ملك للشعب الفلسطيني ولا أحد يستطيع تغيير هذه الحقيقة".

هذا وتربط سوريا منذ عقود علاقات تحالف استراتيجي مع القوى اللبنانية التي تواجه إسرائيل، ودعمت سوريا "حزب الله" في معارك تموز 2006 ومعارك ما قبل عام 2000 التي انتهت بانسحاب إسرائيل من الجنوب اللبناني في أيار عام 2000.

SputnikNews

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